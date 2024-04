Harmadik alkalommal szervezte meg a Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány támogatottjaik részére az állatkertes, Lego-gyáras tavaszi programot az elmúlt napokban.

Az alapítvány a Nyíregyházi Állatkertbe 75 fővel látogatott el, ahol minden gyerek kapott egy ajándékcsomagot.

A nap a Lego-gyár látogatásával folytatódott, mellyel nagyon sok gyermek álma teljesült, hiszen láthatták az építőkocka készítésének a birodalmát, valamint bepillantást nyerhettek a gyártás folyamatába és a játszószobában is eltölthettek egy kis időt.

A látogatás lezárásaként még egy kis meglepetést is kaptak a résztvevők.

A debreceni onko-haematológiai osztályon kezelt kicsiknek is készültek programmal, a 152 ajándékcsomagból is jutott számukra, az ajándékozás mellett pedig kézműveskedhettek és csillámtetoválást is kérhettek.