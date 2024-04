Nádudvaron több mint 200-an gyűltek össze április 19-én, pénteken délután a nádudvari Ady térre. A civil szervezetekből, intézményekből, vállalkozásokból, baráti társaságokból verbuválódott alkalmi közösség a szervező Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatójának Szücs-Varga Zsuzsannának instrukciói alapján indultak „tisztító körútra”.

Szücs-Varga Zsuzsanna (jobbra) instrukciói alapján indultak „tisztító körútra”

Forrás: Marján László

A résztvevők összetétele széles skálán mozgott, hiszen a kisóvodásoktól, az aktív korúakon át a sokat tapasztalt nyugdíjasokig minden korosztály képviseltette magát a kellemes, napos, mondhatni a szemétszedéshez ideális időben zajló dzsemborin.

A város 12 zónára lett felosztva és a periférián, a szegregált területeken is jártak, ahová összesen száz darab 120 literes zsákot vittek magukkal és töltöttek meg a gumikesztyűvel is felszerelkezett aktivisták. Gyűjtőhelyül városszerte kihelyezve négy „hulladékra éhes” konténer várta a megtelt zsákokat, valamint töltődtek a hivatal, a horgászegyesület és az általános iskola nagy kukái is.

Zsákokkal, kesztyűkkel felszerelkezve indultak megtisztítani a várost

Forrás: Marján László

A legtöbb és a legrégebbi

Legjellemzőbb eldobott szemét – mintegy a káros szenvedélyek utóhatásaiként – az energiaitalos doboz, a féldecis pálinkás üveg és a cigicsikk volt. Kuriózumként említhetjük az e napon talált szemetek „korelnökét”, egy kiürült nejlon tejeszacskót „TSZ TEJIPAR VÖRÖS CSILLAG” felirattal, ami bizony már valóban hosszú évtizedek óta kallódhatott a szabadban.