A közbeszerzésen a vártnál kedvezőbb árajánlatot kapott a belterületi utak építésére a görbeházai önkormányzat, ezért az eredetileg tervezettnél több utcában újulhatnak meg az utak – tájékoztatta a Cívishírt Juhász Péter jegyző. Mint arról a Cívishír április 16-án beszámolt, nettó 70,3 millió forintból tesznek rendbe négy utcát. Az Arany János utcában 213 méteren, a Jókai utcában 345 méteren, a Csokonai utcában 481 méteren, a Kassai úton pedig 697 méteren aszfaltoznak.

Most megtudtuk, a TOP Plusz támogatáson 150 millió 1 forint támogatást nyert az önkormányzat, és a múlt év novemberében indult, majd ez év januárjában zárult közbeszerzésen 17 induló közül a legkedvezőbb árajánlatot tevő, budapesti székhelyű Swietelsky Kft.-vel az önkormányzat április 11-én meg is kötötte a kivitelezési szerződést. A jegyző elmondta, a jelenlegi piaci versenyhelyzetben a mélyépítéssel foglalkozó cégek körében olyan, eddig nem tapasztalt helyzet alakult ki, hogy előfordul, a rendelkezésre álló összeg alatt adnak árajánlatot. Ez történt Görbeháza esetében is.

– A pályázaton elnyert összegből a projektre vonatkozó jogszabályokban meghatározott általános költségeken (projektelőkészítés, tervezés, engedélyeztetés, projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság) felül az építési, kivitelezési munkálatokra fordítható költség bruttó 137, nettó 107,8 millió forint. A tender győztese azonban nettó 70,3 millió összegben nyújtott be árajánlatot. A munkálatok elvégzésére rendelkezésre álló és a cég által megjelölt bekerülési összeg különbsége meghaladja a 37 millió forintot. Ezt – az önkormányzati képviselő-testület döntése szerint – a műszaki tartalom növelésére, valamint további utak építésére fordítjuk. Ezek kivitelezéséhez azonban újabb tervezési és közbeszerzési eljárás szükséges, ennek költségét a görbeházai önkormányzat önerőből biztosítja – részletezte Juhász Péter.