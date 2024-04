A község a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy Újszentmargita az „Élhető települések” kategóriában benyújtott pályázata a nyertesek közé került, így A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával elkezdődhet a Művelődési Házunk felújítása. - Az épület teljes körű megújulása mellett külön hangsúlyt fektetünk a gyerekekre és családjaikra. Egy modern, minden igényt kielégítő játszótér épül majd, ahol a kicsik biztonságban és örömmel játszhatnak. Emellett külső szigeteléssel, új kerítéssel, járdával és még egy látványos üdvözlőkapuval is gazdagítjuk a településünket, hogy méltó környezet fogadhassa az újszentmargitaiakat és az idelátogatókat - közölték a részleteket. Mint írták, a munkálatokat várhatóan hamarosan meg is kezdik, és remélik, az új épületnek köszönhetően nemcsak a település infrastruktúráját, hanem a kulturális életét is fejleszthetik.