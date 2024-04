Elmért parkolások voltak, vannak és lesznek, a most következő debreceni eset viszont tényleg nagyon sportszerűtlen; ezt bizonyítja, hogy száznál is több reakciónál és közel ugyanennyi kommentnél áll a róla készült poszt a Debrecenben Hallottam nevű Facebook-csoportban. Persze nem teljesen tiszta, hogyan alakult ki a lentebb látható szituáció, de az biztos, hogy valaki rossz döntést hozott.

A képen egy Opel és egy Honda áll egymás mellett, orral előre a forgalmas Faraktár utcai szupermarket parkolójában úgy, hogy az előbbi autó jobb kerekei a felfestésen vannak, és tényleg csak centikre van a kocsi oldala a másik jármű sofőr felőli ajtajától. A fotót egyébként a Honda vezetője tette be a csoportba, mint megjegyezte, a manőver miatt nem is tudott a bal oldalon beszállni az autójába. És hát ilyenkor még az sem mentség, hogy a parkolásnál mondjuk arra a helyre is éppen belógott valaki, amit az opeles kinézett magának, ezért csúszott el oldalra az egész művelet.

A két autón a szoros emberfogást is tanítani lehetne

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A kommentelők természetesen ugrottak a fotóra, idézünk párat a hozzászólásokból.

„Egy parkoló »zseni«-t láthatunk. Nem sokára jön majd a piros autó tulaja részéről egy másik bejegyzés : »Keresem azt a szívtelen autóst aki rányitotta az ajtaját az én piros csodámra, cetlit sem hagyott«”

„Ilyen, ha kimarad a rutin pálya.”

„Én sem vagyok egy parkolóművész, nem mindig sikerül korrekten. Én, ha már nem a két vonal között, hanem az egyik vonalhoz közel állok meg és úgyhagyom, összeszégyellem magam. Az ilyen meg...”

Egy másik csoporttag pedig egy nagyon hasonló esetet is felidézett a közelmúltból, csak akkor nem volt központi zár a csapdába került járműben, így a csomagtartón bemászva kellett megoldani a problémát.