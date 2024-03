A legutóbbi feleségemmel hosszú évtizedeken át együtt voltunk, de sajnos ő már elment. Most is van egy párom, vele hat éve alkotunk egy párt, ő Bárándon él. Soha nem szerettem egyedül lenni, és most itt nem arra kell gondolni, hogy a magánytól ódzkodtam, de az ember társaslény, fontosnak tartom, legyen mellettünk egy olyan ember, aki szeret és tisztel minket. A mostani kedvesem nagyon jószívű asszony, nincs olyan nap, hogy ne hívjon fel. De mindketten idősek vagyunk, és jobbnak láttam, ha inkább beköltözök az otthonba, nem akartam teher lenni. Sokat találkozunk, járok hozzá, és igazából mindenhova járok, nem hagytam el magam. Nem is érzem annyi idősnek magam, amennyi vagyok. Nem szedek semmiféle gyógyszert, és nem fáj semmim!