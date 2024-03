A tavaszi idő beálltát a növények is jelzik – a jó idő egyik hírnöke, a kökörcsin is erről árulkodik. A számos alfajjal rendelkező növények valamennyije védett státuszt élvez, eszmei értéke a magyar kökörcsin esetében a 100 ezer forintot is eléri. A hagyományok szerint fotóriporterünk Bagamér határában örökítette meg a virágzását.