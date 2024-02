A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola ötödikes osztályának tartott tájtörténeti sétát a Tócó-pataknál csütörtökön a Future of Debrecen, erről az egyesület számolt be a Facebookon. Az ismeretterjesztő sétát Aradi Csaba ökológus, a Zöld Munkacsoport tag tartotta.

A bejegyzés szerint a tanulók sok új érdekes információt hallhattak a Tócó mentén élő népekről, a környék régészeti feltárásairól, a kelta település és temető vagy épp a római kori település nyomairól.

Mint írják, Nagy érdeklődés övezte a Tócó partján állított tornyot is, hogy mi is az, mi lesz annak a szerepe. A sok találgatás ellenére a gyerekeknek nem sikerült kitalálniuk a torony szerepét, így Aradi Csaba elárulta nekik, hogy az egy fecsketorony, amelyre műfészkeket fognak kihelyezni, hogy ezzel megtelepítsék a fecskéket a környéken, akik természetes ellenségei a szúnyogoknak és más rovaroknak is.