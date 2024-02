A rendezvényt nagy érdeklődés övezte, igazi tömeg gyűlt össze a madárgyűrűző asztal körül minden korosztályból. A műveletet Juhász Lajos egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (DE MÉK) Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszékének vezetője végezte. A madarakat a hálókból önkéntes egyetemi hallgatók gyűjtötték be, és még a vászonzsákban lemérték őket, mielőtt Juhász Lajos tapasztalt kezei közé kerültek az állatok. – Ha egy csuszka fönt énekel a fán, nagyon fontos, hogy látjuk és halljuk, de hogy kézközelből is megismerjük, egy ilyen akcióban lehetséges – fogalmazta meg az eseményről.

Madarat tolláról és gyűrűjéről

Mint a bűvész a kalapból a nyuszit, úgy húzta elő a madarakat a vászonzsákból Juhász Lajos: elsőként egy széncinegét, de láthattunk fenyves cinegét, csízt és kék cinegét is. A tanszékvezető ismertette a fajukat, a nemüket és a tollazatuk alapján megállapította, hány éve volt fióka a kezébe lévő állat. A madarak bal lábára felhelyezte a méretüknek megfelelő gyűrűt, amelynek a számát egy nagy kockás füzetbe vezették. A türelmesebb madarakat meg is lehetett simogatni az érdeklődők legnagyobb örömére, de voltak, melyek hamar tovaröppentek a gyűrűzés után.

Amíg a hallgatók befogták a madarakat, Juhász Lajos részletesen bemutatta a Magyarországon használ gyűrűket méretük szerinti sorrendben. Elmondta, hogy a legkisebben olyan aprók a számok, hogy szemüveggel is kihívás leolvasni; füzikére, ökörszemre és a csízre teszik, míg az itthon jelenleg legnagyobb forgalomban lévő gyűrű a szirti sas, réti sas és a fehér gólya lábára kerül.

Juhász Lajos egyetemi docens, a DE MÉK Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszékének vezetője

Forrás: Czinege Melinda

Olyan gyűrűket is bemutatott a tanszékvezető, amik más madarak lábáról származnak. – Erre a gyűrűre az van írva, hogy Museum Zoolog Helsinki Finland, egy halászsas lábán volt. Egy tanítvány hozta be, egy rókakotorékból ásták ki. A róka valószínűleg megtalálta az elpusztult sast, amit mint kiderült, 18 évvel korábban, fióka korában jelölték meg Finnországban – osztotta meg tapasztalatait, ezzel is hangsúlyozva a madárgyűrűzés jelentőségét.