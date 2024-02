Tóth Ferenc, a Tündérkör Alapítvány elnöke volt a vendégünk a HírFM debreceni stúdiójában. Elmesélte, milyen hiánypótló feladatokat lát el az alapítványuk, de azt is megtudtuk, hogyan szervezik a mindennapjaikat. Arról is beszélt az elnök, melyek a legfontosabb célkitűzései a május 19-én megrendezendő Tündérfutásnak, aminek immár harmadik alkalommal biztosít helyszínt Téglás. De a podcastből sok egyéb érdekesség is kiderül, többek között Jázminkáról.