Babakoncertre várta település apróságait kedden a földesi Karácsony Sándor Közösségi ház. A résztvevőket a Lovagkereszttel kitüntett, háromszoros Fonogram és Liszt Ferenc-díjas Szalóki Ági zenés műsora köszöntötte.

Mint Takács Katalin, a közösségi ház vezetője elmondta: e rendezvényük nagy népszerűségnek örvendett. Nemcsak a Földesen élő, hanem más településről érkező kis gyermekes családok is élvezhették ezt a szórakoztató, játékos élményt.

Az egykor óvónőnek készülő művész néhány évvel ezelőtt – látván, hogy koncertjeire egyre gyakrabban hoznak karon ülő kisbabákat is – a 0–3 éves korosztálynak is műsort készített. A babáknak kisebb közönség előtt csendesebb zenét játszik, mint az ovisoknak. A műsor kialakításánál figyelembe veszi a 0–3 éves korosztály fejlettségét, igényeit, életkori sajátosságait. A babakoncert nem zenés foglalkozás, hanem 35–40 perces koncert, komplex zenei élmény a szülőknek is, babáknak szerkesztett zenei anyaggal, Csókás Zsolt gitár, Szalai Péter ütőhangszeres zenéjével.

A 40 perces koncert része volt a zene-hallgatás, a közös éneklés, a mondókázás, és az ölbeli játékok a szülők és babák bevonásával. A babakoncerten a szülő-gyermek párosok aktív résztvevőkké váltak. A szülők kisbabájukkal, kisgyermekükkel ringatással, mozgással, érintésekkel és ritmusos játékokkal kísért zenei élményeket élhettek át. E zenei élmények segítik a kisgyermekekkel való szeretettel teli kapcsolatuk elmélyítését.