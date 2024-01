Többszörös olimpiai, világ- és Európa-bajnok sportolók sem bízzák a véletlenre a jövőjüket. Liu Shaoang, Battai Sugár Katinka és Pernyész Dorottya is a Debreceni Egyetemet választotta, hogy irigylésre méltó sportkarrierjük után is olyan hivatást űzhessenek, amiről álmodtak – olvasható az Unideb.hu közlésében.

Több időzóna választja el a Debreceni Egyetemtől, mégis szorgalmasan készül az államvizsgára és csiszolja finisben lévő szakdolgozatát a kétszeres olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó, Liu Shaoang. A ma már Kínában élő magyar származású sportoló a Gazdaságtudományi Kar (GTK) sport- és rekreációszervező szakának végzős hallgatója.

– Mindenképpen sporttal kapcsolatos tanulmányokat szerettem volna folytatni. Mivel a Debreceni Egyetemről csak jókat hallottam és tudtam, hogy nagyon sok sportoló jár ide, én is jelentkeztem és nagy örömömre tárt karokkal vártak – emlékezett vissza tanulmányai kezdetére Liu Shaoang, aki a napi felkészülés mellett kiválóan teljesít a vizsgákon is.

– Bár minden hallgató ilyen mentalitással rendelkezne – fogalmazott Ádó mentora, Dajnoki Krisztina. A DE GTK tudományos dékánhelyettese szerint nagyon alázatos az élsportoló hozzáállása, és habár rendszeresen tartják a kapcsolatot, átnézik, ütemezik a tantárgyait, a tanulnivalókat, a vizsgákat, igazából alig szorul segítségre mentoráltja, akinek a makro- és mikroökonómiával ugyan kissé meggyűlt a baja, de a sportpszicológia, -diplomácia, valamint a sportolók táplálkozásával és a versenyeztetéssel kapcsolatos tárgyakat kifejezetten kedveli.

Az időeltolódás miatt kicsit nehezebb lépést tartani, de a tanárokkal és a mentorommal nagyon jól tudunk együtt dolgozni, megvan a közös kémia. Bármilyen problémám van, akár telefonon, akár egy online megbeszélésen mindig elérjük egymást. Rendszerint e-mailen kapom meg a tananyagokat, és ugyan szaktársaim is felajánlották segítségüket, a mentorprogrammal olyan könnyedén tudok előre haladni, hogy erre még nem volt szükségem

– meséli a kiváló sportoló, aki elárulta, hogy természetesen a szakdolgozata is a gyorskorcsolyázással kapcsolatos. Konzulensével hetente egyeztet a témában, az interjúra is éppen egy ilyen online megbeszélés alkalmával tudott időt szakítani.

Hozzátette, hogy ha továbbra is ilyen ütemben tud haladni, akkor júniusban átveheti diplomáját és habár nagyon szeretné folytatni a tanulmányait mesterszakon, a diplomaosztó után minden erejével a milánói téli olimpiára fókuszál.

A DEAC vívója is az idővel és a kilométerekkel zsonglőrködik

Battai Sugár is gőzerővel készül az olimpiára, így jó esély van rá, hogy a Debreceni Egyetem sport klubjának, a DEAC-nak is lesz sportolója a 2024-es párizsi világjátékokon. A Sugárt is a soraiban tudó női kardcsapat szépen gyűjti a kvalifikációs pontokat, a magyar együttes legutóbb az Algírban rendezett világkupán szerzett bronzérmet. A kétszeres világbajnok sportoló közben a Debreceni Egyetemen is gyűjti a krediteket, rekreáció és életmód szakon kezdi februárban a negyedik félévét, amiből a rajongók semmit sem vesznek észre, amikor a páston küzd.

Olyan még nem fordult elő, hogy verseny vagy edzés közben a tananyag jutott volna eszembe, viszont furcsa módon vizsga közben előfordult, hogy bevillant egy-egy verseny

– nyilatkozta Sugár, aki szintén az idővel és a kilométerekkel zsonglőrködik, ha az edzésről és a tanulásról van szó.

– Heti két napot Debrecenben, három napot pedig Budapesten, a válogatottal edzek, de hétfőn és pénteken igyekszem bejárni az előadásokra is. Már első nap sikerült összebarátkozni a csoporttársaimmal, nagyon nyitottak és segítőkészek, de a tutorom és a mentorom is minden szükséges információt, tananyagot megad nekem – mondta a dietetika iránt is érdeklődő sportoló, akit szintén a Debreceni Egyetem mentorprogramja segít abban, hogy a versenyeken és a vizsgákon is helyt tudjon állni.

Sugárral a kezdetektől sikerült nagyon jó kapcsolatot kialakítani. Nagyon önálló, szépen menedzseli a tanulmányait. Csak időnként igényli a segítséget, olyan esetekben, amikor a versenyek miatt nem tud személyesen részt venni a vizsgán, akkor igyekszünk megfelelő időpontot keresni neki vagy online vizsgalehetőséget biztosítunk számára

– emelte ki mentora, Bácsné Bába Éva dékánhelyettes, a DE GTK Sportgazdasági és -menedzsment Intézet vezetője.

A világ- és Európa-bajnok uszonyosúszó egyéni tanrendet sem kért

Pernyész Dorottya pedig még egyéni tanrendet sem kérvényezett tanulmányai első félévében, pedig a DE mentorprogramja révén lett volna rá lehetősége. A világ- és Európa-bajnok uszonyosúszó szintén a Debreceni Egyetemen tanul testnevelő, gyógytestnevelő tanár szakon a mindennapos edzés mellett.

A napjaim egy korai, hat órakor kezdődő edzéssel indultak, ami után egyből az egyetemre mentem, ahol meghallgattam az előadásokat. Az órák után pedig egyből újra az edzéshez vezetett az utam, ahonnan csak késő este értem haza. A félév első felében még nem volt annyi zh, illetve beadandó, így könnyebben lehetett viselni

– meséli Dorottya, aki minden apró szabadidejét igyekszik kihasználni a tanulásra.

– Alapból is este szeretek tanulni, ami valószínű a sportolásból ered, hiszen csak esténként van időm a nap folyamán arra, hogy leüljek tanulni. Mivel én nem debreceni vagyok, elég sokat kell utaznom, ami szintén tökéletes arra, hogy beadandókat készítsek el és tanuljak a vizsgáimra. Sokat segít, ha a tutorom elküldi számomra az órákon elhangzott anyagot, illetve információkat, esetlegesen beszél tanáraimmal a távollétemben az elkövetkező vizsgákról és beadandókról. Mentorom segítsége pedig akkor jön jól, ha segít új időpontot kérni tanároktól, ha a sportesemények miatt nem tudnék jelen lenni az adott zh-kon és vizsgákon – nyilatkozta az Év Sportolója, akiről mentora is csak pozitívan tud szólni.

– Egy igazi élsportoló, tehát kellően tudatos és kellően maximalista ahhoz, hogy minimálisan kelljen az ő munkáját segíteni. Amikor verseny vagy edzőtábor van, akkor természetesen mindenféle segítséget megkap, de a hétköznapokban nem igazán szorul rá. Azt gondolom, hogy aki megszokta a sportban a maximalizmust, az a tanulásban és az egyetemen is ugyanezt nyújtja. Ebből a szempontból nekem nagyon könnyű dolgom van. Gimnasztikából tanítom is Dorottyát, talán egyszer hiányzott az órámról, munkájára igényes, pontos, nem él vissza a helyzettel - fogalmazott Lenténé Puskás Andrea, a DE Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatóhelyettese.