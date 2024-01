Egy rövidfilmmel is készültek a szervezők, valamint Kreisler Gábor elárulta, a nap folyamán a gyümölcskínálás sem maradt el, a különböző gyümölcsök jelentőségéről pedig Shmuel Faigen rabbi beszélt bővebben.

Forrás: Czinege Melinda

Elmondta azt is, Izraelben a fák napján ünnepelnek és énekelnek az emberek, ezért arra kérte a közönséget, hogy hasonlóan felszabadult hangulatban éljék át ők is a TubiSvatot. Így is történt: Tordai Zoltán és zenésztársa klasszikus zsidó dalokkal és ismert slágerekkel ajándékozták meg a vendégeket, akik a hitközség kórusát, a Zs-faktort követve vidáman és lelkesen énekeltek együtt.