A Hajdú Online legújabb podcast-sorozatában a Debreceni Egyetem szakembereit szólaltatjuk meg különböző, közérdekű egészségügyi témákkal kapcsolatban. A kéthetente újabb epizóddal jelentkező összeállítás első részében a meddőség okairól, gyakoriságáról és a kezelési módszereiről beszélgettünk dr. Krasznai Zoárddal, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatójával, valamint Sápy Tamással, a Debreceni Meddőségi Központ vezetőjével.

A műsor elején Krasznai Zoárd a nemrég átadott Meddőségi Központról beszélt. Elmondta, az országosan is egyedülálló, meglehetősen komplex központ régóta szerepelt a tervek között, azonban a közelmúltban sikerült a szakmai, tárgyi és pályázati források segítségével az anyagi feltételeket biztosítani arra, hogy megvalósuljanak a tervek. Az Egyetem sugárúton lévő, elegáns villa épületét a Debreceni Egyetem biztosította, a párok így közösen, diszkrét helyen kezdhetik meg a konzultációt. Sápy Tamás kifejtette, a központ létrejöttével egy régóta dédelgetett álom valósult meg: míg a vizsgálatok eddig szeparáltan történtek, immár lehetőség van arra, hogy a párt egyszerre fogadjuk, míg a meddőség ugyanis a férfit és a nőt is érinti.

Miután az andrológus és a nőgyógyászati specialista külön-külön megvizsgálja a párt, ismét egy közös konzultációt tartanak, hogy meghozzák a döntést: hogyan lehetne a várva várt terhességet minél inkább előrehozni.

Minden hatodik párt érint

Arra a kérdésre, hogy mikortól nevezhető valaki meddőnek, a szakember elmondta, a 35 év alatti párok esetében a szakmai definíció alapján akkor számít meddőnek valaki, ha egy éven belül nem sikerül a fogantatás. Megjegyezte, noha a közérthetőség kedvéért a központ a meddőség nevet kapta, pejoratív értelme miatt kerülik a kifejezést, és sokkal inkább az angolszász infertilitás szót használják.

Rámutatott, Hajdú-Biharrról, akárcsak Magyarország teljes területéről a fejlett országokhoz hasonlóan elmondható, hogy a WHO statisztikája alapján minden hatodik párt érint a probléma. Sápy Tamás szerint, ami most a 21. század betegsége, a következő évszázad tragédiája lehet. A harminc évvel ezelőtti tananyag szerinti szórványosan előforduló, meddőséget okozó betegségek ma már a mindennapok részei. Ezeket a halmozódó problémákat a stressz, az egészségtelen életmód szüli, emiatt a jövőben egyre nagyobb problémát fog okozni a természetes fogantatás.

Krasznai Zoárd hozzáfűzte, ez egy civilizációt érintő probléma: Magyarországon és Európa-szerte a reprodukciós arány (tehát, hogy egy párnak hány gyermeke születik) 2 alatt van, ami demográfiai kockázatot jelenthet.

A férfiakat is meg kell vizsgálni

Mint elhangzott, amikor egy év után nem jön létre a terhesség, jellemzően a nők kezdenek el vizsgálatokra járni, holott a férfiak esetében is gyakori, hogy romlott a nemzőképesség. A leggyakoribb női okok mögött pszichés indokok is állnak, melyek kihatnak a hormonális rendszerre, valamint a peteérést elősegítő hormon szintje sem mindig megfelelő, de egyéb szervi okok is gátolhatják a terhességet. Elmondta azt is, a gyakorlat szerint 35 éves életkor felett a teherbe esés esélye kisebb, 40 év felett pedig drasztikusan csökken.

A Meddőségi Központban elsődlegesen egy bővített nőgyógyászati kivizsgálás történik, a férfiak részéről pedig a spermiumot vizsgálják. Elsősorban minden esetben olyan megoldást igyekeznek elősegíteni, hogy a fogantatás minél hamarabb megtörténjen, és saját, biológiai terhesség jöhessen létre.

A központot már megnyitása óta számos pár keresi fel, azonban jó hír, hogy kapacitását és szakmai felkészültségét tekintve nemcsak Debrecent, hanem az egész észak-keleti régiót lefedi.

A várólisták egyelőre nem hosszúak, azonban a hasonló központok népszerűsége azért is ugrott meg, mert néhány éve ingyenessé váltak a meddőségi vizsgálatok Magyarországon.