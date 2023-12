A CytoFLEX SRT sejtválogató készülék modernebb lézertechnikával ellátott és érzékenyebb, mint a régi eszköz. Alkalmas arra, hogy a sejteket egyesével szétválogassa, illetve arra is, hogy a kutatók több száz, több tíz-, vagy százezer hasonló tulajdonságú sejtet szeparáljanak el - írja az unideb.hu.

Az eszköz sejtanalízisre is alkalmazható, például a daganatterápiában használt sejtosztódást gátló szerek működésének a tesztelésére is használják. Az eszköz humán minták elemzésére is alkalmas, aeroszol elszívó rendszerrel rendelkezik, így a szakemberek akár vírussal fertőzött sejteket is vizsgálhatnak.

A gépet az Általános Orvostudományi Kar projektjeiben, kutatásaiban használják, például az immunológiai memóriában szerepet játszó interleukin 15 receptor működésének a vizsgálatára. Emellett fontos nemzetközi kollaborációkban is alkalmazzák az orvosbiológiai kutatásokat végző hazai és külföldi kutatók. A Debreceni Egyetem ugyanis koordinátora az Euro-BioImaging nevű Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium hazai Node-jának. Az ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetében található az európai szervezet által akkreditált szolgáltatólaboratórium, ahol rendelkezésre áll a megfelelő infrastruktúra mellett, a szükséges szaktudás is.

– Az eszköz beszerzése az Általános Orvostudományi Kar műszercsere programjának első lépése. A régi készülék cseréje, az új berendezés megvásárlása a kar intézeteinek, a Biofizikai és Sejtbiológiai-, a Biokémiai és Molekuláris Biológiai-, valamint az Immunológiai Intézetnek a közös kezdeményezése volt. A három fő felhasználó intézet összesen körülbelül 15 millió forinttal hozzá is járult a több mint 150 millió forintos kari beruházáshoz – ismertette Mátyus László, az ÁOK dékánja.

A műszercsereprogram jövőre folytatódik az Általános Orvostudományi Karon. Ennek részeként az Anatómiai Intézetben már elindult egy elektronmikroszkóp beszerzése.