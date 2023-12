Megemlékezést tartottak Pekár Imre domborművénél Debrecenben. Az eseményen a Debreceni Egyetem Műszaki Karának dékánhelyettese hangsúlyozta, hogy a cívisváros és a régió egyaránt büszke lehet a kiemelkedő szakemberre, a ma műszaki pályát választó fiatalok követhetik a példáját – számolt be az egyetem hírportálja.

Az 1838. december 8-án Rozsnyón született és száz évvel ezelőtt elhunyt Pekár Imre gépészmérnök, feltaláló, malomtechnológus, közgazdasági író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt, aki munkásságának debreceni időszakában jelentős műszaki eredményeket ért el.

A Füredi úti bevásárlóközpont parkolójában elhelyezett Pekár Imre-domborműnél pénteken tartott koszorúzáson Kocsis Imre, a Debreceni Egyetem Műszaki Kar (DE MK) tudományos dékánhelyettese arra emlékeztetett, hogy az elmúlt két évtizedben nagy lendületet vett az iparfejlesztés Debrecenben és a város környékén, melyben a DE MK-nak is fontos szerep jut. Az ide települő újabb és újabb vállalatoknak sok jól képzett műszaki szakemberre van szükségük. A DE MK igyekszik megfelelni az elvárásoknak, a partnervállalatokkal közösen fejlesztik az oktatási és kutatási infrastruktúrát. Az eredmények között említette például, hogy ma már számos, a karon végzett szakember tölt be vezető beosztásokat cégeknél, önkormányzatoknál, szakmai szervezeteknél.

Forrás: unideb.hu

Akire az egész környék büszke lehet

Pekár Imrére Debrecen és a régió egyaránt büszke lehet, a ma műszaki pályát választó fiatalok követhetik példáját. A rá való emlékezéssel egyebek mellett azt hangsúlyozzuk, hogy a helyi értékeket meg kell őrizni. A lokálpatriotizmus erősítésével hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a helyi fiatalok közül sokan itt akarjanak maradni, alkotni

– fogalmazott Kocsis Imre.

- Pekár Imrét mérnöki tevékenysége világhírűvé tette. Mivel Debrecenben viszonylag kevés ránk maradt mérnöki hagyaték van, nekünk, mérnököknek különleges alkalom, hogy egy ilyen kiemelkedő személyiségre emlékezhetünk – jelentette ki a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozat elnöke. Gonda Zoltán elmondta: a Pekár Imrét ábrázoló domborművet Györfi Lajos szobrászművész készítette 1999-ben, melynek létrejöttét a Gépipari Tudományos Egyesület Hajdú-Bihar Megyei Szervezete kezdeményezte, megvalósítását pedig a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara és a Kossuth Lajos Tudományegyetem Gépészeti Intézete támogatta.

Dézsán Imre, a Gépipari Tudományos Egyesület képviselője arról beszélt, hogy Pekár Imre szorosan kötődött Debrecenhez, hiszen 1864-től 1874-ig annak az István Gőzmalomnak volt a technikai felügyelője, majd műszaki igazgatója, amely a mai bevásárlóközpont helyén állt. 1870 és 1874 között pedig a debreceni Gazdasági Tanintézet tanáraként is dolgozott.

Több fronton is úttörő volt

Nagy Zsolt, a Hajdú-Bihar Vármegyei Mérnöki Kamara alelnöke kiemelte:

nem véletlen, hogy a vármegye legmagasabb szintű mérnöki elismerését Pekár Imréről nevezte el, aki a kiegyezés utáni gazdasági fellendülés egyik kiemelkedő alakja volt.

- Napjainkig megmaradt az a lisztminősítési eljárás, amit Pekár Imre talált fel, mely a malmokban nagyon meggyorsította a munkát. Az István Gőzmalomban akkoriban számos új műszaki megoldást vezettek be, például gőzgépeket alkalmaztak, melyeket egy tengelyről hajtottak. Jelentős üzemszervezési előrelépés is történt, hiszen az egyes emeleteken más és más műveleteket végeztek. Ezt az egységes gondolkodást a debreceni műszaki felsőoktatás is átvette. Pekár Imrére nagyon nagy tudású, jó szervezőkészségű mérnökemberként emlékezhetünk, aki a mai napig példát mutat nekünk – jelentette ki Nagy Zsolt.

A megemlékezés zárásaként a Debreceni Egyetem Műszaki Kara, a Gépipari Tudományos Egyesület, a Hajdú-Gabona Zrt., a Hajdú-Bihar Vármegyei Mérnöki Kamara, valamint a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozatának képviselői megkoszorúzták Pekár Imre domborművét.