Már benne vagyunk a szezonban, eljött az a hidegfront, amitől kezdődően a madarak látogatják az etetőket. Fontos, hogy addig soha ne etessük őket, amíg nem tűnnek el az ízeltlábúak. Az etetőket nagyrészt rovarfogyasztók látogatják, ők télen átállnak a magfogyasztásra. Ez akkor szokott bekövetkezni, amikor bejönnek a mínuszok vagy leszáll az első hótakaró, ilyenkor már nehezen találnak táplálékot

– válaszolta a szakember a kérdésünkre, hogy mikortól érdemes a madáretetőket kihelyezni.

Az etető anyagával kapcsolatban Váradi Zoltán elmondta, az óvodában bevetett mosószeres flakon is tökéletesen megfelel a célnak. – A madáretetés egy nagyon jó környezeti nevelési program, amivel a gyerekeket rászoktatjuk egy céltudatos természetvédő tevékenységre. Ráadásul több alapismeretet is elsajátíthatnak, megtanulják, milyen fajok jönnek az etetőre, lehet róluk jegyzetet, rajzot készíteni. Összességében így nemcsak figyeljük őket, hanem rendszeresen gondoskodunk is róluk – tette hozzá.

Váradi Zoltán, a Természettár vezetője

Mivel etessük a madarakat?

– A legjobb a fekete napraforgó, ami az úgynevezett ipari napraforgó. Ez nem a szotyi, azzal nem etetünk, az túl nagy a madaraknak. Annak ellenére, hogy a fekete napraforgó kisebb, magasabb a zsírtartalma, ennek a téli időszakban nagy jelentősége van. Adhatunk még más olajos magvakat is, tökmagot, dióféléket és mogyorót. Az olajos magokon kívül mehet a búza vagy kukorica, bár ezek annyira nem nagy kedvencek. A kukoricánál mindenképpen figyeljünk rá, hogy megtörve adjunk, különben ez is túl nagy lesz a madaraknak. Ma már szinte mindenhol kaphatóak ilyen magok, vetőmagboltokban, állateledelboltokban és nagyobb áruházakban is megtalálhatóak, válogathatunk az előre összeállított vadmadáreleségek vagy a különböző, egyféle magot tartalmazó csomagok között – javasolta a szakember.

Hozzátette, léteznek a szórómagokon kívül is bőven eleségek. – Vehetünk cinkegolyót, ami egy faggyúgolyó jellemzően műanyag hálóban, de szerencsére árusítanak már környezettudatosabb, háló nélküli verziókat is. Ezenkívül adhatunk állati eredetű, nem sózott zsiradékot, szalonnát. A vörösbegy és a galagonya szívesen fogyaszt gyümölcsöt, a bodza- és a galagonyabokorról lecsipkedik a már összeaszalódott bogyókat, nekik kínálhatunk madármazsolát. Ez olyan mazsola, mint amit mi is a süteménybe teszünk, csak kevésbé jó a minősége, emberi fogyasztásra nem alkalmas, de a madaraknak kiváló táplálékforrás. A lisztkukac szintén, ami nemcsak a terráriumokban, hanem a madáretetőkben is értékes fehérjének számít – sorolta.

Tiltólista

Váradi Zoltán hangsúlyozta, hogy

ne adjunk semmilyen sós dolgot, mint például a chips vagy a popcorn, és általában semmilyen emberi fogyasztásra készült terméket.

– Sajnos rendszeresen találunk az etetőkben szalámit, de ezek ízesítettek, sósak, paprikásak, nem madaraknak való. Az óvodások felkészültebbek, ők már nagyon jól tudják, hogy semmilyen kenyérfélét nem teszünk az etetőbe, de sütimaradványokat sem, ez minden madárra érvényes, a halálukat is okozhatjuk ezzel – nyomatékosította.

A fajok eledele

Szerettük volna azt is tudni, befolyásolhatjuk-e a különböző fajok felbukkanásának lehetőségét az etetőnknél a megfelelő menü kiválasztásával.

– Ha teszünk ki gyümölcsöt, akkor számíthatunk a már említett rigóra és vörösbegyre. A nagyobb méretű magvak, például dió kihelyezésével nagyobb testű madarakat is várhatunk, mint a szajkót. Van egy állat, amit szintén látogatja az etetőket, bár a madarakkal nincsen haverságban, ez a mókus. A cinegefélék közül a leggyakoribbak a széncinege és a kék cinege. Városi környezetben, lakótelepen, ovikban is fel fog bukkanni a csuszka, ami kicsit nagyobb, mint a cinege. Acélkék a háta, narancsos mandarinszínű a hasa és a szemén átvonul egy fekete tollsáv. Sokszor úgy érkezik az etetőkbe, mint egy torpedó. Bevágódik, aztán minden madár szerteszét repül, de amikor észreveszik, hogy a csuszka ártalmatlan, visszamerészkednek. A mezei verebek csapatokban érkeznek, mindig nagy bulit rendeznek az etetőben, a harkályok pedig szívesen kapaszkodnak a kifüggesztett faggyúkockákon, cinkegolyókon. Ha szerencsések vagyunk, és jó helyen van az etető, vendégeskedhet nálunk őszapó, tengelic vagy zöldike is – ismertette a fajok szokásait Váradi Zoltán.

Helyzeti előny

Azt is elmondta,

akkor van jó helyen az etető, ahol könnyen észreveszik a madarak. Ne tegyük túl sűrű részre, ahol nagyon bozótos, de mindenképpen legyen a közelben egy bokor vagy fa, amin megpihenhetnek és ahonnan átjárhatnak az etetőbe.

A kisállattartók esetében nagyon fontos, hogy a kutya és a cica ne férjen a madártetőhöz, távoltartásuk a mi felelősségünk. A legjobbak a dúcetetők, amik 1 vagy 2 lábon álló házikók, és a macskák nem érik el. Nem elég azonban olyan helyre tenni, ahova a macskák nem tudnak felugrani, érdemes arra is figyelni, hogy a magokat se szórják le a madarak, hiszen a földön csipegetve könnyen áldozattá válhatnak. Amire még ügyelni kell, hogy az etető fedett legyen, hogy tudjuk védeni a benne lévő eleséget az esőtől.

Az aranyszabály

Nagyon fontos, hogy ha elkezdjük az etetést, folyamatosan tartanunk kell. Egy nap kétszer jönnek a madarak, a reggeli és az alkonyati órákban, figyeljük a fogyást, hogy mindig fel tudjanak tankolni a már megszokott helyről. Az a legnagyobb siker, ha erre minél többször szükség van – összegezte.