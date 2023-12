A miniszterelnök politikai igazgatója a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Debreceni Képzési Központjának szervezésében érkezett a cívisvárosba, hogy bemutassa frissen megjelent könyvét. A könyv alapállítása, hogy a 21. században a korábbinál kiegyenlítettebb, új világrend jön létre. Az író szerint a Nyugat egy része alapvetően rosszul reagál a változásokra, a blokkosodás stratégiáját választva pedig hosszú távon az Európai Uniót is tovább gyengíti. Orbán Balázs a népes hallgatóság előtt ismertette könyve téziseit és azon geopolitikai, valamint gazdasági viszonyokat, amelyek mentén a jelen és a jövő magyar stratégiájának kialakítása történik.

Alkalmazkodni kell a viszonyokhoz

A változó világrend, valamint Nyugat és Kelet viszonya kapcsán Orbán Balázs rámutatott, az utóbbi időszakban az egyensúly felborult, olyan társadalmi, gazdasági, politikai és katonai folyamatok zajlottak, amelyek mindezidáig példa nélküli reakciókat szültek a nemzetállamok között.

– Ha ma egy újabb krízis üti fel a fejét valahol, akkor teljesen másképp reagál a világ, mint ahogyan azt a 90-es években megszokhattuk – jelentette ki, majd rámutatott, Amerika is válaszút elé érkezett, az amerikai hegemónia is felborulni látszik. Napjainkban és ahogy megyünk előre, egyre inkább kulcskérdés lesz, hogyan képes az Egyesült Államok szuperhatalmi szerepét, a világ csendőrének a szerepét betölteni.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója

Forrás: Kiss Annamarie

A megváltozott világhatalmi viszonyokhoz nekünk magyaroknak valahogy mégis alkalmazkodnunk és igazodnunk kell

– véli a szerző. Aktuális példával élve rámutatott, Magyarország álláspontja az izraeli-palesztin konfliktus esetén például közelebb van az amerikai állásponthoz, az orosz–ukrán konfliktus megítélése kapcsán azonban jóval távolabb áll tőle. Hangsúlyozta, a világ döntő többsége az orosz–ukrán konfliktus kapcsán Magyarország álláspontján van.

Kiemelte, ugyan a világhatalmi versengés alapdimenziói változatlanok, az utóbbi időszakban e tekintetben is megváltozott az erőegyensúly. Az elkövetkező évtizedek világgazdasági folyamatai és Kelet-Nyugat viszonya kapcsán az egyenlőtlenségekre is rámutatott:

– Ha az európai civilizációról beszélünk, az durván egymilliárd embert jelent. A „nem Nyugat” pedig majdnem hétmilliárdot. Ennek komoly gazdasági vetülete van – állapította meg.

A gazdasági kibocsátása kapcsán arra is felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy e tekintetben sokkal nagyobb eltérések voltak egyes nemzetállamok között a korábbi évtizedekben. – A verseny fokozódik, a különbségek pedig úgy tűnnek el, hogy közben Európa jelentősen veszít erejéből – vélekedett.

A Huszárvágás - A magyar konnektivitás stratégiája című könyv debreceni bemutatója az Aranybikában volt A képen Orbán Balázs és Bognár István

Forrás: Kiss Annamarie

Ahogy az az előadás során is elhangzott, Európának két erős alternatívája van. Vagy az Egyesült Államok junior partnereként, neki alárendelt szerepet betöltve fennmarad, vagy pedig Amerika és Kína között egy harmadik pólust létrehozva felemelkedik a béke és a mindenkivel való békés kereskedés útján, ez pedig egyfajta stratégiai autonómiát is biztosítana – emelte ki Orbán Balázs. Ez utóbbi tekintetében egyébként olyan szerencsés együttállás van most, hogy ami Magyarországnak jó, az az Európai Uniónak is jó lenne. De Brüsszelt fogva tartja egy másik politikai erő – hangsúlyozta az író, majd hozzátette, éppen ezért van szüksége Magyarországnak erős kormányzatra és szuverén külpolitikára.

A siker kulcsa a konnektivitás

A könyv alcímében is szereplő konnektivitás kapcsán úgy fogalmazott: a nemzetközi szakirodalomban bevett kifejezésről beszélünk, a magyar megfelelője azonban mégis magyarázatra szorul:

a konnektivitás ez esetben a kapcsolódásokat és az összekapcsolódás képességét jelenti.

A magyar gazdaság fejlődésének kulcsa a konnektivitás – véli. Orbán Balázs hangsúlyozta, fontos, hogy a geopolitikai adottságainkat minél jobban kihasználjuk, de e mellett a kereszténység, a keresztény értékek, az identitásunk és a szuverenitásunk védelme is kulcskérdés, hiszen ezek szolgálnak a kapcsolódásaink alapjául. A Nyugaton belül is hagyományosan a kereszténység a kapcsolódás alapja. A keresztény politika a nyugati kapcsolódás része, a legkülönfélébb nemzetállamok működnek így együtt.

Van egy magyar kultúra, egy magyar nyelv, egy magyar felfogás és ezt meg kell őrizni, ez ennek a stratégiának a lényege. Ahhoz, hogy kapcsolódni tudjunk, meg kell őriznünk azt, amik vagyunk

– fogalmazott.

A stratégia eredményességét az mutatja, hogy úgy vagyunk képesek növelni a kapcsolataink számát és mélységét, hogy közben a mi relatív előnyünk nagyobb marad mindezekből. Az író az előadása során példákon keresztül is szemléltette e stratégia működőképességét, majd rámutatott, neves külföldi szerzők, valamint nemzetközileg is elismert közgazdászok kutatásait és tanulmányait is felhasználva a könyvében erről részletesebben is értekezik.

Debrecenben is bemutatták Orbán Balázs Huszárvágás – A konnektivitás magyar stratégiája című könyvét

Forrás: Kiss Annamarie

Biztos alapokon nyugszik

A magyar stratégia alapja, hogy erős földrajzi adottságokkal rendelkezünk, hiszen kereskedelmi útvonalak és civilizációs törésvonalak mentén helyezkedik el Magyarország – emelte ki Orbán Balázs a geopolitikai viszonyainak ismertetése során. Ahogy arra az előadásban többször is rámutatott, Magyarország az utóbbi időszakban fel tudott építeni egy külföldi tőkebeáramlásra és egy exportra építő komplex gazdasági rendszert. Mint mondta, ez a hajtóereje a magyar gazdaságnak, azonban e tekintetben is veszélyt jelent egy átalakuló világrend, veszélyt, amelyre reagálnunk kell.

Ha újra vasfüggöny lesz mellettünk és egyes hatalmak megszabják, hogy kivel lehet és kivel nem lehet kereskedni, észre kell vennünk, az szinte kizárólag csak az ő érdekeiket szolgálja

– hangsúlyozta.

Az előadás végén a könyv és a téma kapcsán felmerült kérdésekre is választ kaphatott a hallgatóság. Orbán Balázs a keleti nyitás és a felborult hatalmi egyensúly kapcsán érkező kérdésekre válaszul hangsúlyozta, a keleti gazdaságok emelkedőben vannak.

Magyarország keleti nyitása kapcsán kiemelte, nincs arról szó, hogy a nyugati lábat „le kellene építeni”, de a keleti hullámra rácsatlakozva tovább erősödhet a magyar gazdaság. A következő 10 évben ez az egyetlen általunk ismert felhajtó erő – emelte ki.

A könyv ötletes címét pedzegető kérdésekre elmondta, ahogy a könyvében is fogalmaz, a Huszárvágás olyan stratégiát kínál Magyarországnak, amely lehetővé teszi, hogy úgy reagáljunk a jelen nagy kihívásaira, hogy közben saját, különleges erősségeinkre építünk, merész fellépéssel lepjük meg a többieket és magunkhoz ragadjuk a kezdeményezést.