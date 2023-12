A debreceni Szent Erzsébet Otthon lakóit látogatta meg Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök december 16-án, és szentmisét mutatott be az otthon kápolnájában – számolt be honlapján az egyházmegye.

A Szent Erzsébet Otthonban járt Palánki Ferenc

Forrás: dnyem.hu

Mint írták, a püspök a várakozás napjaiban is igyekszik minél több közösséghez eljutni, hajnali szentmiséket mutat be a debreceni római katolikus templomokban, a vizitáció alkalmain vidéki egyházközségeket is meglátogat, de a templommegáldások, bérmákozások is adnak lehetőséget az együtt ünneplésre ezekben a napokban.

Palánki Ferenc a tanításával is erősítette a beteg, idős embereket, arra bátorítva őket, hogy Isten jósága, szeretete, minden nap meg akar bennünket ajándékozni karácsony örömhírével.

A Szent Erzsébet Otthon lakói a dolgozókkal együtt lelkigyakorlaton is készültek a karácsonyra. A közösséget a debreceni Szellőrózsa Integrált Szociális Intézmény fiataljai is meglátogatták, a karácsonyi ajándékok megvásárlásában pedig segítségükre volt az intézményben megrendezett adventi vásár. Karácsony hetén együtt éneklik majd a karácsonyi dalokat a kántáló Rozmaring Népdalkör tagjaival, majd a közösen feldíszített karácsonyfa előtt énekekkel, versekkel köszöntik a kis Jézust.

Azokra a lakókra, akiket már nem tudnak látogatni, a nővérek, gondozók fokozottabban figyelnek majd.