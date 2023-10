A Szellőrózsa Integrált Szociális Intézmény debreceni székhelyintézményében „30 éves a fejlesztő foglalkoztató” címmel jubileumi ünnepségsorozat vette kezdetét október 5-én, a megnyitó során 3 évtized munkáját elevenítették fel.

Balogh Anikó vezetőhelyettest, fejlesztőpedagógust, a Szívünk Hangja Alapítvány kuratóriumi elnökét kérdeztük arról, hogyan, mi céllal kezdődött a foglalkoztató, és hol tart most.

- 1993 nagy változásokat hozott a súlyosan halmozottan sérült gyermekek körébe. Az 1993. évi 79. törvény a közoktatásról, valamint az ehhez igazodó 1993. évi III. tv. eltörölték a „képezhetetlen” gyermek fogalmát. Az akkori intézményvezető, dr. Kováts Enikő viszont „kinyitotta az intézmény kapuit” a fejlesztő szakemberek számára. Barbócz Károlyné ott dolgozó vezetőpedagógus megszervezte a fejlesztőcsoportot és vele párhuzamosan a manuális és művészetterápiás foglalkoztatót. A fiatalok bevonása a foglalkoztatásba folyamatossá vált – tudtuk meg.

Az elmúlt 30 évben olyan új technikák alkalmazását vezették be, melyek birtokában folyamatos fejlődésen mentek keresztül a foglalkoztatóban tevékenykedő fiatalok. Alkalmat kaptak az önálló munkavégzésre, ami biztosítja az önkifejezés lehetőségét.

- Nemcsak az a cél, hogy olyan termékeket állítsanak elő, amelyek megvalósításán keresztül tiszteletet, megbecsülést és elismerést is kapnak a fiatalkorúak, hanem az is, hogy maguk az intézmény lakói is felismerjék, képesek értéket teremteni. Nem a munkához keresünk embert, hanem az emberhez a munkát – avatott be.

Személyre szabott munka

A munkafeladatokat mindig az egyéni képességekhez és alkalmassághoz méretezik. A megfelelő munkatevékenység kiválasztásához egyénenként veszik figyelembe a személyiséget, terhelhetőséget, állóképességet, monotóniatűrést, a figyelem fenntarthatóságát és a manuális képességeket. - A személyre szabott fejlesztés elve és a differenciálás elve csak így tud megvalósulni – emelte ki Balogh Anikó.

Régebben és most is 1-1 tevékenységi körön belül többféle terméktípus készül a foglalkoztatókban. - Jelenleg 28 tevékenység van, többek között textilszövés, ajándéktárgy- és divatszerkészítés, papírfonás, üveg- és textilfestés, valamint 41 terméktípus – például, festett porcelán, fatárgyak, szőnyegek, asztali díszek, papír fonott tárolók, kaspók, órák, faliképek - készül az integrált intézmény vonatkozásában. A Szellőrózsa Integrált Szociális Intézmény összesen 4 foglalkoztatási helyszínnel rendelkezik. Ezekben a foglalkoztatókban a szenvedélypszichiátriai betegek és a fogyatékossággal élők dolgoznak Hajdú-Bihar vármegye területén – tette hozzá a pedagógus.

A rendezvényt a foglalkoztattak produkciója és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola rézfúvós kamarai csoport előadása nyitotta meg, köszöntőt mondott Bodnárné Rácz Erika intézményvezető-helyettes, a 30 éves foglalkoztatásról előadást tartottak Varga Csaba és Fóriné Takács Mária fejlesztőpedagógusok, illetve Puskás Tímea vezetőpedagógus.

Forrás: Dandé Melinda

Az intézmény idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját is. A következő jubileumi ünnepséget, szakmai nap keretén belül október 25-én tartják. A Szívünk Hangja Alapítvány által rendezett jótékonysági bállal zárják az ünnepségsorozatukat november 10-én, az est sztárvendége Molnár Ferenc Caramel lesz. A bálra vacsorajegy és támogatójegy is vásárolható, a cél egy speciális terápiás szoba kialakítása az ellátottak számára.