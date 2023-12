Bár a csemeték már novemberben birtokba vették a csoportszobákat, a település első, régóta várt bölcsődéjének hivatalos átadását december elsején tartották Nyíracsádon.

Az intézményre régóta nagy a lakossági igény, ami most a kormány vissza nem térítendő pályázati támogatásának segítségével végre teljesülhetett.

Az Akácliget Óvodához tartozó egység a Napsugár nevet kapta, ami valójában már önmagában is jelzi, hogy a legapróbb gyermekek nappali „otthonáról” van szó. A település polgármestere szerin nagyon sokan szólítják a legkisebb csemetéket „Napsugaramnak”, így tulajdonképpen az elnevezést a szülők ihlették.

A vendégeket Kövérné Harangi Ibolya köszöntötte, majd az óvodások Süni csoportjának rövid, vidám műsora következett. Dr. Nagy János polgármester ismertette a megjelenteknek a 203 millió forintos beruházás menetét. Az óvodához tartozó, de önálló épületegyüttesben elhelyezett bölcsőde akadálymentesített, energiatakarékos és melegítő konyhával is felszerelték. A modern és biztonságos bútorok és benti játékok mellett megfelelő játszóudvar is tartozik az épülethez.

Nagyon fontos számomra, hogy azok a nyíracsádi szülők, akik a gyermekvállalás mellett minél hamarabb szeretnének visszatérni a munka világába, ebben az intézményben szakképzett gondozók felügyelete mellett teljes biztonságban tudhatják legféltettebb kincsüket, gyermeküket

– fogalmazott a polgármester.

Fontos a nyugodtabb család- és jövőtervezés

Pajna Zoltán beszédében kiemelte a család szerepének fontosságát. – Azt tartom a legfontosabbnak minden bölcsődében, így ebben az intézményben is, hogy a gyermekek itt is érezhetik mindazt a gondoskodást és odafigyelést, amit a család biztosít számukra. Mégpedig abban az életkorban, amikor a legfogékonyabbak, ugyanakkor a legsérülékenyebbek is a gyermekek. Mindazonáltal a bölcsődeépítés tükrözi Magyarország Kormányának családbarát politikáját is, amivel azt támogatja, hogy a szülők nyugodtan tudjanak munkát vállalni, és nyugodtabban tervezhesse a család a jövőjét – hangzottak az elnök szavai.

Tasó László országgyűlési képviselő szavai szerint minden sikeres beruházásnak örülhetünk, de csordultig telik az ember szíve szeretettel, ha sikerül egy gyermekintézményt építeni, és átadni a használóknak. – Sok tervet valósítottunk már meg itt, Nyíracsádon, s ezek után is azon leszünk, hogy a kormány segítségével és a magam támogatásával is a maihoz hasonló még nagyon sok ünnepélyes átadó pillanatra kerülhessen sor Nyíracsádon. Nagyon fontos, hogy mindig azt a beruházást támogassuk, amelyik az adott közösségben a legfontosabb, a legszükségesebb célt szolgálja. Ilyen a nyíracsádi bölcsőde is, hiszen a meglévő igény ellenére ilyen intézmény még nem volt eddig a településen – szögezte le a képviselő, majd kiemelte a kormány családtámogató intézkedéseit, amiknek az a céljuk, hogy a gyermeket vállaló családok kiszámítható jövőt tudjanak tervezni maguknak.

Nem maradt el a papi áldás sem

A köszöntők után Tasó László, Pajna Zoltán és dr. Nagy János átvágták az ünnepélyes átadás jelképező nemzeti szalagot.

Az ünnepélyes átadást jelképező szalagot Pajna Zoltán, dr. Nagy János és Tasó László vágták át

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

Az egyházak képviselői, Bohus Csaba református lelkipásztor, Eiben Tamás római katolikus plébániai kormányzó és Tatai Zoltán segédlelkész megszentelték és megáldották az épületet, majd a vendégek megtekinthették a csoportszobákat is.

Az intézmény vezetője Pósán Ferencné, a szakmai munkát Pósánné Klenovszki Tímea irányítja majd a két csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsődében, ahol máris 16 csemetével foglalkoznak a gondozók.

Az átadóünnepségen közreműködött az óvoda Süni csoportja mellett a nyíracsádi népdalkör is.