A hazánkban véghez vitt másfél évtizedes és jövőbeli fejlesztésekről és korszerűsítésekről egyeztetett Rácz Róbert Hajdú-Bihar Vármegyei főispánnal Latorcai Csaba parlamenti államtitkár. Erről a Területfejlesztési Miniszter hivatalának miniszterhelyettese számolt be a Facebookon.

Mint írja, a találkozó során megbeszélést folytattak a parlament elé került új területfejlesztési törvényről is, amely a helyi igényeken alapuló fejlesztések hatékonyabb és koncentráltabb megvalósítását szolgálja. Szót ejtettek arról is, hogy a jövőben a jelenleginél is szorosabbra fűzik a kapcsolatot a főispánokkal, annak érdekében, hogy a létrejövő Területfejlesztési Minisztérium célkitűzéseit a jelenleginél is hatékonyabb módon tudják együtt véghez vinni.

Az a célunk, hogy városban vagy vidéken élni ne életminőségek közötti különbséget, hanem az életstílus melletti választást jelentsen. A vidék népszerűségének és megtartó erejének növeléséhez versenyképes megélhetést biztosító, vonzó és helyben elérhető munkahelyekre, jó minőségű és magas életszínvonalat biztosító infrastruktúrára és szolgáltatásokra van szükség

– fogalmazott Latorcai Csaba.