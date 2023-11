Az adventi időszakra készülnek Körösszegapátiban is, a helyi református közösség tagjai Szabóné Kurucz Tímea vezetésével a község központjában helyezték ki az idei ünnepi díszeket. Az idei évre a templom előtti betlehemi jászol is megújult, valamint Fejesné Fazekas Fruzsina is készített díszeket.

A betlehemi jászol

Forrás: Porkoláb Brigitta