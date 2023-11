A közelgő szociális munka világnapja alkalmából hat kategóriában osztottak elismeréseket a debreceni Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói között pénteken a Thomas Mann utcai központban.

A rendezvény ünnepélyes megnyitójaként Orosz Ibolya Aurélia intézményvezető köszöntötte a hallgatóságot és osztotta meg gondolatait. Emlékeztetett, az 1997 óta világszerte is ünnepelt alkalom 2017-től hazánkban a munkaszüneti napok sorát is erősíti, ezzel is ráirányítva a figyelmet a szociális szféra dolgozóira; azokra a szakemberekre, akik egész évben segítik és támogatják családok ezreit.

A mai napon köszönetet mondunk minden szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakembernek, akik felkészülten, elkötelezetten és magas szakmai színvonalon végzik munkájukat

– emelte ki az intézményvezető, majd hozzátette: a szociális munka különleges szolgálat, ahol empatikus és gondoskodó választ, valamint támogatást kapnak társadalmi, gazdasági és társadalmi kihívásaival szembesülő társaink. A szociális szakemberek sokrétű, fáradhatatlan, egyben nélkülözhetetlen munkája hozzájárul ahhoz, hogy a nehézségekkel küzdő emberek befogadó, összetartó és szolidáris közösségeket tudjanak alkotni Debrecen gondoskodó városában.

Orosz Ibolya Aurélia

Forrás: Kiss Annamarie

Példát mutat a debreceni munka

Papp László polgármester megköszönte a megjelentek és valamennyi szociális dolgozó munkáját, majd hangsúlyozta: a szociális szakemberek hatalmas odaadással és sokszor a külső személő számára láthatatlanul végzik munkájukat, ezért is fontos, hogy ezen ünnepnap alkalmából a város képviseletében és a város polgárai nevében is köszönetet tudjanak mondani áldozatos munkájukért.

Mindamellett, hogy a feladataik igen jelentős hányadát Debrecen különböző pontjain és a családoknál végzik, a Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozásával megvalósult az a magas színvonalú háttérintézmény is, amely megfelelő munkakörülményeket biztosít mindenkinek.

Megemlítette, a Boncz László-díj életre hívása is hasonló célt szolgált, majd kitért a debreceni gondoskodáspolitika sikereire, miszerint a településen országosan is példamutató munka zajlik, és a város vezetősége igyekszik ehhez továbbra is minden segítséget megadni.

Papp László

Forrás: Kiss Annamarie

Az intézmény dolgozóinak szavazatai alapján Kocsárné Józsa Ildikó „kiemelkedő szakmát végző családsegítő” elismerést vehetett át, Petercsák Katalint „kiemelkedő szakmát végző esetmenedzser” díjjal jutalmazták. Baloghné Újlaki Edit „kiemelkedő szakmai munkát végző családgondozó az átmeneti gondozás” kategóriában, az „átmeneti gondozás szakmai munkáját elhivatottan támogató munkatárs” elismerést Nagy Sándor kapta. Menyhárt Brigitta a „speciális szolgáltatások biztosítását magas szinten végző szakember” díjat kapta, míg a „szakmai munkában legsokoldalúbb módon támogató munkatárs” elismerést Babik Brigitta érdemelte ki.