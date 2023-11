A város keleti részében élő debreceniek keresték meg azzal Papp Viktor, Szilágyi Edina és Becsky István önkormányzati képviselőket, hogy „a Brüsszel részéről egyre nagyobb nyomásnak megfelelve Debrecenben migránstábort kell-e nyitni, és ha igen, akkor újranyitják-e a Sámsoni úton lévő bezárt menekülttábort”; erről Papp Viktor Facebook-oldalán jelent meg bejegyzés péntek este.

A képviselő – aki a Fidesz-KDNP frakcióvezetője is egyben – a posztban felidézte azt az esetet, amikor a Sámsoni úti befogadóállomás területén komoly konfliktus robbant ki még 2015 júniusában, a menekültek pedig, ahogy akkori tudósításunkban írtuk, becslések alapján mintegy százan, botokkal, késekkel felfegyverkezve rohantak ki a Sámsoni útra, ahol először kukákkal elbarikádozták a városba vezető utat, majd pedig kövekkel és üvegekkel megdobálták a megállásra kényszerített autókat, buszokat és egyéb járműveket.

„Brüsszel legújabb terveivel egy migrációs paktumot erőszakolna Magyarországra, amely kötelezővé tenné a migránsok elosztását, valamint azokat, akik Magyarország déli határainál erőszakosan lépnek fel, agresszívak, fegyvert használnak a magyar határőrök ellen, azokat is be kellene engedni Magyarország területére. Ennek megfelelően migránstáborokat kellene nyitni az országban, köztük Debrecenben is, mely alapjaiban változtatná meg mind az ország, mind a város közbiztonsági helyzetét. Ezen törekvéseket támogatja a teljes baloldal, a Demokratikus Koalíciótól a Momentumon át egészen a Jobbikig mindenki” – írta Papp Viktor, aki ezután hozzátette, a Közel-Keleten kitört háború okán megnőtt a terrorveszély lehetősége, az illegális migráció útvonalait pedig terrorista hálózatok használhatják fel.

Hogy ne éljenek félelemben a debreceniek

„Mit is várhatunk Varga Zoltántól és attól a DK-tól, akik 2015-ben még a menekültkvóta mellett gyűjtöttek aláírást, vagy elnöküktől, Gyurcsány Ferenctől, aki azt nyilatkozta, hogy: »Jobban kell félni a kutyapiszoktól, mint a terroristáktól, szóval nézzenek a lábuk elé és gondolkozzanak józanul.«” – tette fel a kérdést a képviselő, aki egyúttal hangsúlyozta:

nem élhetnek félelemben a debreceniek.

Majd úgy folytatta, ők, vagyis a Fidesz-KDNP-frakció képviselői és politikusai elmennek „a falig is” azért, hogy Debrecenben ne nyílhasson újra migránstábor, és elkötelezettek a város nyugalma és biztonsága mellett.

„Ennek érdekében kezdeményezzük, hogy Papp László polgármester úr és a város kormánypárti országgyűlési képviselői tegyenek meg mindent Magyarország Kormányánál annak érdekében, hogy a városban lévő egyetlen intézményben, egyetlen ingatlanban se legyen lehetőség migránstábor nyitására” – olvasható még a bejegyzéstben, amelyben fotó is látható arról, ahogy Papp Viktor, Szilágyi Edina és Becsky István az egykori Sámsoni úti befogadóállomás előtt állva akkori fényképek segítségével idézik fel a 2015-ben a helyszínen történteket.