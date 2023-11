Mintegy húszmillió forint értékű húsadománnyal segíti a Bárány család a debreceni rászorulókat; az adományt csütörtökön adták át a Debreceni Karitatív Testület képviselőinek a Főnix Aréna hátsó parkolójában.

A jól megrakott kamionokról 4 ezer 500 csomagot rakodtak le, hogy azokat még aznap eljuttassák a térségben élő, nehéz sorsú embereknek. A kimért pakkok adagonként három csomag virslit és több kilogramm baromfihúst tartalmaznak.

– Visszatekintve az elmúlt évekre azt mondhatom, hogy nagyon sok megpróbáltatással kellett szembenéznünk Debrecenben is. Azonban nagyon jó megtapasztalni, hogy erős és szoros összefogás segít átlendülni a nehézségeken. A Debreceni Karitatív Testület életre hívása 2015-ben az egyik legjobb döntésünk volt, mert bár a város gazdasága folyamatosan növekszik, ezzel együtt is vannak olyanok, akik nehéz helyzetben élnek, akár rajtuk kívülálló okok miatt is, és szükségük van a támogatásra, segítségre – mondta Papp László polgármester az adományátadón.

Jó érzés látni, hogy vannak olyan emberek, mint a Bárány család, akik sok-sok éve segítik azokat a helyi polgárokat, akiknek az életük nem fenékig tejfel. Ebben az évben mintegy nyolcvan millió forinttal járultak hozzá ahhoz, hogy a szegénységben élők mindennapjait megkönnyítsék

– mutatott rá a városvezető.

Forrás: Molnár Péter

Bárány Lászlónak, a felajánló cég tulajdonosának már ez a negyedik ilyen típusú akciója. Elmondása szerint a helyszínen elhangzott dicséretek további jótékony cselekedetekre buzdítják őt a jövőt tekintve is.

– A családunk jelen pillanatban is Debrecenben él, és úgy is tervezzük, hogy az elkövetkezendő ötszáz évben is itt szeretnének élni – fogalmazta meg mosolyogva. Kiemelte: fontos, hogy nem elég egy adományozó, vagy több tucat konténer, hiszen, ha nincs az a felkészült profi aktivista csoport, akik ezt szétosztják, akkor ez a felajánlás döcögne és akadozna – tette hozzá Bárány László.

Követésre buzdítanak

Ennyi adomány menedzselése nem kis logisztikai kihívást jelent a Karitatív Egyesületnek. Hihetetlenül hálásak vagyunk azért az összefogásért, ami a városban működik. Egyre jobb azt elmondani, hogy Debrecen gazdasági teljesítményének, valamint az itt letelepülő cégeknek köszönhetően igenis tudunk segíteni azoknak a civil szervezeteknek, akik nap mint nap támogatják a rászorulókat

– ezt már Széles Diána alpolgármester fejtette ki. – Látjuk, hogy az emberek milyen problémákkal küszködnek, amelyekre szeretnénk válaszokat adni és segítő kezet nyújtani, hogy a későbbiekben tudjanak saját magukról is gondoskodni – tette hozzá.