Bozó Judit volt podcaststúdiónk vendége, akivel a nyelvtanulás helyzetéről beszélgettünk. Judit több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, a téma mély ismerője. A tanári pálya számára nem munka, hanem valóban hivatás. Beszélgetésünkkor hamar megtudtuk, a fiatalok nagyon szeretnek nyelveket tanulni. Jellemző erre a generációra, hogy felismerte: szüksége van az idegen nyelvekre és tesz is azért, hogy elsajátítsa azokat. Szórakozásra is gyakran használják, szívesen beszélgetnek külföldiekkel is.

A legnépszerűbb nyelv természetesen az angol, ezt követi a német és a spanyol, de egy idegen nyelv elsajátítása nem mindenki számára egyszerű

- emelte ki Judit, majd hozzátette: diák és diák között is hatalmas különbségek lehetnek, ki mennyire fogékony a nyelvtanulásra, de tovább árnyalja a képet az is, hogy nagyon sokféleképpen tanulnak nyelvet ma a fiatalok. A beszélgetés során arra is fény derült, hogy a nyelvtanulás rögös útján hogyan könnyítheti meg egy tapasztalt nyelvtanár a nebuló dolgát. Judit a beszélgetésünk során azt is megosztotta velünk, hogy milyen hatalmas eredménybeli különbségek lehetnek a klasszikus és az online nyelvtanulás között.