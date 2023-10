Folytatódott „A hajdú hagyományok nyomában” ingyenes programsorozat, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata október 23-29. között két gyerekrendezvényt, négy időseknek szóló programot és két családi napot szervezett vármegyeszerte – tudatta az önkormányzat közlésében.

Ebesen természetvédelmi előadáson vehettek részt az iskolások „Ősz – Lombhullás, költőző madarak, jeles napok” címmel Varga Edit természetpedagógus közreműködésével. A foglalkozás célja az egymás- és a természet iránti felelősségérzet erősítése, valamint a vármegyénk természeti értékeire való figyelemfelhívás. Nagyhegyesen az óvodásoknak kedveskedtünk Bóbita és Bendegúz zenés koncertjével.

Folytatódott az idősek napjához kapcsolódó programsorozatot is. Berekböszörményben a Tordai Zoltán Quintet, Hajdúsámsonban pedig a Liszter Sándor és a Vadrózsák formáció zenés műsorát, Hajdúszoboszlón operett-előadást, Mikepércsen pedig Bereczki Zoltán, valamint Takács Nikolas fellépését láthatták a nyugdíjasok. Minden helyszínen a megjelentek a vármegye önkormányzata gondozásában megjelent egyházi kiadványokból is kaptak egy-egy példányt ajándékba. Mikepércs ezen az eseményen kapta meg a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata által készíttetett, a hajdú-bihariak összetartozását szimbolizáló Bocskai-szablyát, valamint a vármegyei egységet jelképező, fából készült Hajdú-Bihar vármegye puzzle-t is.

Polgáron Takács Nikolas koncertjét láthatták az érdeklődők, Nádudvaron pedig „Szoboszlói szuvenír” címmel nézhettek meg előadást családi nap keretében a megjelentek.