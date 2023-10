Ezen az alkalmon a település vezetése elismerő címeket adományozott azoknak, akik hosszú évek óta példamutató munkával szolgálják a közösséget. Mielőtt a két korábbi polgármester, az óvodapedagógus és a háziorvos átvette a kitüntetéseket, Kiss Tibor polgármester mondott ünnepi beszédet.

– A sikeres munkához, az alkotó tevékenységhez, a közösség számára elismert tettekhez ott kell lennie a tehetségnek, a feladat végrehajtásához szükséges tudásnak, ott kell lennie a szorgalomnak, ami talán sohasem lehet hanyatló és ott kell lennie az elkötelezettségnek, ami nélkül senki sem lehet eredményes – mondta. Úgy fogalmazott, a közösség javának szolgálatában ott lehet mindegyikőjük előtt a kudarc, a sikertelenség is, de szolgálat tiszta elkötelezettségű erejének ezeket le kell győznie, mert a feladat, a cél nemesebb, mint a kételyek felülkerekedése.

– Az az út, azok az eredmények, melyeket a most elismerésben részesülők példának helyeztek elénk, számunkra is felelősséget jelent a folytatáshoz. Nyugodt szívvel mondom ki, hogy jelenlegi településvezetésünk, s a mellettünk álló sok-sok kolléga is a tudása legjavát adja munkája során Sárrétudvari további eredményessége érdekében – jelentette ki a polgármester. Így folytatta: A feladat és a kihívás most is nagy, ráadásul egy forrongó nemzetközi helyzetben vagyunk, háborúkkal teli időszakban, annak minden politikai összetűzésével, gazdasági következményeivel, de akár szociális feszültségeivel is. Ilyen helyzetben is próbálunk fejlesztéseket vinni, most is van közel 20 pályázatunk, pályázati összegeink közelítik a másfél milliárd forintot – tudatta.

Kiss Tibor szavai után a címek átadása következett. A képviselő-testület május 31-i ülésén döntött azok odaítéléséről: két díszpolgári és két Sárrétudvariért emlékérem kitüntetést adományoztak most.

Díszpolgár címeket is osztottak

Díszpolgárrá választották Guba Péterné Dombi Irént, akit 1985. június 8-án tanácselnöknek, majd 1990-től a helyhatósági választásokon egymást követő négy alkalommal választottak meg Sárrétudvari polgármesterének. Munkája során igyekezett fejleszteni, erősíteni a települést, jelentős mértékű járdafelújítás és szilárd aszfaltburkolatú út kiépítése valósult meg polgármestersége alatt. Igyekezett az intézményeket korszerűsíteni, törekedett a helyi hagyományok őrzésére, ápolására. A 2006-os helyhatósági választáson már nem indult, a családjára szeretett volna több időt fordítani. Mai napig Sárrétudvariban él, és aktívan intézi a családi gazdaság ügyeit, szabadidejét pedig boldogan tölti a négy unokájával.

Díszpolgári címet vehetett át Bodó Sándor is, a térség jelenlegi országgyűlési képviselője.

Bodó Sándor a Sárrétudvari Általános Iskolában 20 éven át tanított, 1998-2006-ig az iskola igazgatóhelyettese volt. Közéleti szerepét 1994-ben kezdte meg, amikor a településért érzett tenni akarása, illetve és a választói akarat összetalálkozott, s települési képviselővé választották. 2006-ban Sárrétudvari polgármestere lett, amely tisztséget 2011 elejéig vitte. Polgármesterségéhez fűződik a bölcsőde újraindítása, az orvosi rendelő, az egészségház, a polgármesteri hivatal, a piactér, a két külső iskolaépület és a játszótér felújítása, valamint több útépítés és a kerékpárút I. szakaszának megépítése.

A 2011-es év talán nem is várt új változásokat és előmenetelt jelentett életében, hiszen először a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés tagjaként annak elnökévé, majd az időközi országgyűlési választásokon a Hajdú-Bihar megyei 5. sz. országgyűlési választókerület képviselőjévé választották. 2018-tól kiemelkedő szakmai és politikai szerepet is kapott, a Pénzügyminisztérium, majd 2020-2022 között az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatásért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára volt. Sikeres közéleti és politikai munkája mellett végig hű maradt Sárrétudvarihoz, szülőfaluja fejlődését és előmenetelést mindvégig kiemelten képviselve.