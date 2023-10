Családi napot szervez a Future of Debrecen a Sziget-kékben október 14-én, szombaton. A Nagyerdő hete program keretében megszervezett rendezvényen az érdeklődők megtekinthetik a DVSC Labdarúgó akadémia edzését, a Vojtina Bábszínház előadását, a Debreceni Népi Együttes táncbemutatóját, valamint a Veronaki Zenekar Erdei Bál című koncertjét. Emellett Nature of Debrecen séta, kézműves vásár és vezetett túrák is várják a látogatókat.