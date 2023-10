Október 22-én délután hívek népes serege töltötte meg Nyíracsád római katolikus templomát. A Magyarország Kormánya által támogatott egyházi örökségvédelmi pályázat keretében elnyert 15 millió forintból teljes körű belső felújítást követően ezen a napon szentelte meg Palánki Ferenc római katolikus püspök a templomot. Az evangéliumi szakasz olvasását követően püspök szólt a hívekhez. Először arról beszélt, hogy mit jelent az élet útja a hívő ember számára.

Egy szemléletes példán keresztül világított rá, hogy életünk útjának akkor van értelme és igazi célja, ha az a templom felé vezet.

Ezt követően így folytatta gondolatait: – Feltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon a mi életünk a templomba, az Istenhez vezet? Az élet útja sokszor keresztút. Jézus hív meg bennünket erre az útra. Nem ígéri, hogy könnyű lesz, de azt megígéri, hogy mindig velünk lesz a kereszt hordozásában. Ezért kell nekünk az ő nyomdokaiban járnunk, mert ha elszakadunk az Istentől, nem juthatunk be a mennyek országába. Nincs más út számunkra, csak az, ami a templom, az Isten, a hit felé vezet, hogy része lehessen életünk útjának az isteni szeretet, ami elvezet bennünket az örök üdvösséghez.

Jövőt építünk, ha templomot építünk

A szentmisén Eiben Tamás plébániai kormányzó hálát adott, és köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették áldásos munkájukkal a templom felújítását. Elmondta, hogy utoljára 91 évvel ezelőtt volt ilyen nagy felújítás a templomban. – Az akkori hívek is a jövőnek építettek, és mi is a jövőnek építjük, szépítjük a templomunkat, ahol az Istennel találkozhatnak a hívek. 91 évvel ezelőtt egy vesztes világháború, egy országcsonkítás után is volt ereje és hite a nyíracsádi embereknek, hogy jövőt, templomot építsenek. Mi megkaptuk ezt az örökséget, és ugyanígy adhatjuk tovább, mert adott a Jóisten erőt, hogy jövőt építsünk mi is – hangzottak a plébános szavai, aki köszönetet mondott Magyarország Kormányának és Tasó László országgyűlési képviselőnek a támogatásért. Tamás atya arról tájékoztatta a Naplót, hogy

a pályázati támogatásból sikerült teljesen átfesteni a templombelsőt, elvégezni az elektromos hálózat, valamint a hangosítás a fűtés és a világítás vezérlését is, és megtörtént hat ablak cseréje is. A hívek adakozásának köszönhetően 1,2 millió forintból a hajótestet díszítő, a keresztúti stációkat ábrázoló képeket sikerült időtálló domborművekre cserélni.

Tasó László országgyűlési képviselő (j) is részt vett a felújított templom megszentelésén

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

Az állam és az egyház kapcsolata örök

A plébános után Tasó László szólt a hívekhez. – A nyíracsádiak mindig tudták az irányt, tudták és tudják, hogy merre van a templom. A templom, ahol mindig menedéket találnak az emberek még ebben az összekuszált világban is. Ahol együtt lehetünk, és ahol biztonságban lehetünk. Nem könnyű a mai világ, de a templom mindig biztos hely, biztos menedék számunkra. Ahol meghajtjuk a fejünket, keresztet vetünk, és megerősödünk egy kicsit. Ahol érezhetjük, hogy mindig van remény, bizakodás és bátorság az élet nehézségeinek megéléséhez. Magyarország Kormánya mindig segítségére lesz a kisebb és nagyobb közösségeknek, hogy fel tudják újítani menedéküket, a templomaikat. Ezért fontos, hogy az állam és az egyház kapcsolata erős és örök legyen Mária országában, a mi hazánkban – fogalmazott a képviselő.

A szentmisét követően a hívek, a helyi és környező települések papjai szeretetvendégségen vettek részt a templomkertben és a közösségi házban.