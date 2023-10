A Szentpéterszegiek Baráti Körének Egyesülete idén is díjazta az egész éves munkáját azon lakosoknak, akik saját lakásuk, portájuk, kapujuk eleje szépítésén, virágosításán, gondozásán a legjobban dolgoztak, ezzel is hozzájárulva a faluszépítő mozgalom munkájához – számoltak be a Szentpéterszegi Faluház és Könyvtár közösségi oldalán.

A díjazottak Legvirágosabb porta: Nagy Géza és Nagyné Balogh Ildikó – Dózsa utca Legszebben parkosított porta: Tóth Ferencné – Köztársaság utca Összhatásában legjobban érvényesülő porta: Olajos Sándor és Olajosné Mesics Zita – Akácfa utca Különdíj: Péterszegi Zoltánné – Köztársaság utca Különdíj: Mészáros Imréné – Kossuth utca