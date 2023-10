Átadták a bölcsődét Berekböszörményben szeptember 29-én – tudatta az önkormányzat közlésében. Az ünnepségre meghívást kapott Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának elnöke is, aki nem tudott jelen lenni az eseményen, azonban néhány mondattal levélben üzent a megjelent ünneplőkhöz. Ebben gratulált a beruházáshoz és örömét fejezte ki, hogy nagy igény mutatkozott bölcsődére Berekböszörményben, hiszen ez azt jelzi, szeretnek itt élni az emberek, itt tervezik a jövőjüket. Mint írta, a vármegye önkormányzata is nagy hangsúlyt fektet a jövő nemzedékére, mutatja ezt az is, hogy „A hajdú hagyományok nyomában” projekt keretében számos, ingyenes gyerekprogramot biztosít vármegyeszerte. Berekböszörményben májusban gyereknapot szerveztek, júniusban pedig a Sokszínvirág Zenekarral látogattak el az óvodásokhoz.

Forrás: hbmo.hu

Az átadón elhangzott, a beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, csaknem 224 millió forint uniós támogatásból valósult meg.