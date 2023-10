Debrecenben, a Csapókertben újabb, mégis egyedülálló közösségi faültetési kezdeményezés indult el október 13-án, pénteken. A részletekről a kezdeményezés szervezői, Szilágyi Edina önkormányzati képviselő és Kálmán-Bodnár Zsuzsa, a Szeretlek Debrecen Egyesület képviselője beszélt a helyszínen, azaz a Huszár Gál és Budai Nagy Antal utca – egyelőre füves-gazos kereszteződésében.

Szilágyi Edina elmondta, hogy céljuk barátságossá és természetközelivé tenni az érintett, egyelőre kietlen területet egy csapókerti vállalkozó, Varga Péter ötlete alapján. A politikus megjegyezte, hogy mindig nagy örömmel veszi, amikor a körzetért felelősséget érző emberek vetnek fel új, inspiráló ötleteket a Csapókert megszépítése érdekében. Hozzáfűzte, hogy a faültetés ötletét az önkormányzat zöld osztálya is örömmel fogadta. A szervezők a vállalkozó szellemű magánszemélyek és cégek jelentkezését várják, akár kétkezi, akár anyagi hozzájárulással, hogy valódi közösségi összefogás eredményeként szépülhessen meg az érintett terület. Szilágyi Edina rámutatott arra is, hogy mivel a városban egyre nő a zöldterületek jelentősége, vélhetően ez a kezdeményezés is sokak örömre szolgál majd, és ezáltal értékessé válhat az eddig értéktelen terület.

Forrás: Kálmán Zsolt-archív

A civilek erejével

A program szervezése a Szeretlek Debrecen Egyesület feladata, melynek elnöke, Kálmán-Bodnár Zsuzsa kiemelte, hogy nemcsak a csapókertiek, hanem minden debreceni hozzájárulását szívesen fogadják, aki adományozni szeretne, az egyesület közösségi oldalán feltüntetett bankszámlaszámon teheti, itt található meg az a telefonszám is, melyen a faültetéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekre kaphatunk választ. Körülbelül hatvan hárs, platán és egyéb magas fát ültethetnek a jelentkezők ligetes elrendezésben az 1200 négyzetméteres területen, ahol a távolabbi tervek szerint később tovább komfortosítanak majd.