Boldog Carlo Acutis emléknapjához kapcsolódóan eucharisztikus csodákat bemutató kiállítást nyitottak meg a debreceni Szent István-templom felszentelésnek 85. évfordulóján, október 15-én, számolt be a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye honlapja.

A tárlat 166, különböző korban, a világ különböző pontjain történt csodát mutat be. E gazdag anyagból válogatták ki a Debrecenben bemutatott kilenc csodát. A kiállítás bemutat szenteket is, akik életében különösen is fontos volt az Eucharisztiában jelenlévő Jézus.

A kiállítás megtekinthető november 30-ig a szentmisék előtt és után, vagy előre egyeztetett időpontban.