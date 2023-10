Az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred 3. Területvédelmi Zászlóalj laktanya-látogatást szervezett a Honvéd Kadét Programban résztvevő Hajdú-Bihar vármegyei kadétok részére, az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár debreceni helyőrségébe október 25-én – olvasható a honvédelem közlésében.

Az eseményre összesen több mint száz fiatal érkezett a nyíradonyi Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumból, illetve a püspökladányi Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskolából.

A laktanya-látogatás során Kis Róbert törzszászlós, a dandár vezénylőzászlósa fogadta, majd Mag András alezredes, zászlóaljparancsnok köszöntötte a résztvevőket. A tanulók tárlatvezetés során megtekintették a debreceni csapatmúzeumot, valamint egy filmvetítéssel egybekötött előadáson megismerkedtek a Magyar Honvédség legnagyobb szárazföldi katonai szervezetének mindennapjaival, s részt vettek egy harci, gépjármű és fegyverzeti bemutatón is.

– A harci- és gépjárműveket, valamint a fegyvereket nem csak megnézhették a fiatalok, hanem azokba be is ülhettek, illetve kézbe is vehették őket, ami hatalmas sikert aratott körükben. Az élménydús programok során a gyerekek érdeklődőek és nyitottak voltak. Reméljük, hogy minél többüket sikerült megnyernünk a honvédelem ügyének – mondta Mag András alezredes a látogatás végén.