A Debrecent formáló közösség ereje

Puskás István beszédében emlékeztetett rá, a 20. század első évtizedei Debrecen újjászületésének korszakát tükrözik, melynek emlékei a mai napig körbevesznek minket:

– Debrecen úgy tudott léptéket váltani, és egy modern, polgári nagyvárossá alakulni, hogy közben megőrizte identitását – mondta az alpolgármester. Rámutatott, ennek a korszaknak több fontos szereplőjét – a költőket, a politikusokat, a tudósokat – ismerjük, ám fontos emlékezni azokra a debreceniekre, akik a mindennapokban vették ki a részüket a közösség építéséből. Mint fogalmazott, talán Roncsik Jenő nem került be a történelemkönyvekbe, de Debrecen továbbra is méltatja a munkásságát és az életét, hiszen ez a szellemiség adja a város erejét.

Úgy véli, a sportnap több mint egy erőpróba, a városba és a közösségbe vetett hitet tükrözi.

Nagy Imre tűzoltó ezredes, a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője szerint a Roncsik Jenő-sportnap a mozgás szeretetét a szolgálattal ötvözi:

– A közszolgálat a tűzoltóság és a református egyház közötti kapcsolatot is meghatározza, hiszen már az 1800-as években megalakult egy önkéntes tűzoltó egyesület Debrecenben. Kevesen tudják, hogy már 1687-ben született egy református kollégiumi rendelkezés arról, hogy a diáktűzoltók óvják és védjék a várost – mondta. Hozzátette, a tógás diákok kezében lévő gerundium abban az időszakban az erőnléti kiválasztás egyik módszere volt: aki a nagy botot vízszintesen ki tudta tartani a karjával, azt felvették a kollégiumi tűzoltóságba, és igen megbecsült szerepet töltött be a közösségben. Ők alkották később az önkéntes tűzoltó egyesületet, mely a város támogatásának köszönhetően hivatásos tűzoltósággá nőtte ki magát Roncsik Jenő parancsnoksága alatt. A belügyminisztériumi bizottság tagjaként részt vett az első tűzvédelmi törvény létrehozásában is, és a párizsi Nemzetközi Tűzoltószövetség alapításánál is jelen volt.

Nemcsak a fizikai, a szellemi erőre is szükség van

Gyöngyösi Károly, a Debreceni Honvéd Sport és Diáksport Egyesület vezetője elmondta, az egyesület célja, hogy a sportot népszerűsítsék a fiatalok körében.

– Egy olyan versenysorozatot hoztunk létre, amely fizikális, elméleti és ügyességi feladatokat tartalmaz. A kialakított akadálypálya teljesítéséhez nemcsak fizikai erő kell, hanem elengedhetetlen a stratégiai képesség és a csapatba vetett hit is – mondta a rendőr ezredes. Úgy véli, kihívásokkal teli világunkban a jövőben olyan sokoldalú emberekre lesz szükség, akik az élet minden pontján helyt tudnak állni.

A sportnap a lépcsőfutóversennyel indult. A reggeli gyülekezőn csapatot alkottak vármegyénk tűzoltói, katonái és a rendőrei is, valamint részt vettek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Kormányhivatal munkatársai, a Debreceni Szakképzési Centrum és a Kratochvil Károly középiskola diákjai és a református gyülekezet tagjai is.

A Kossuth téren kialakított versenypályán tűzoltó felszerelések, ügyességi és logikai játékok (például egy iparbiztonsági puzzle) és egy kúszópálya is helyt kapott.