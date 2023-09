A Kultúrházak éjjel-nappal országos program keretében a hajdúsámsoni Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely családi értéktár vetélkedőt szervezett. – A rövidebb és hosszabb útvonalat is sikeresen teljesítették a családok, a kisebb és nagyobb gyerekekkel egyaránt. Az első kategóriában a Zelenák, az utóbbiban a Varga, kreatív kategóriában pedig a Sólyom családnak kedvezett a szerencse, ők az értéktáras ajándékcsomag mellé mozibelépőt is nyertek – számoltak be az intézmény közösségi oldalán.

Jelenleg tizenkét értéket tartalmaz a helyi értéktár, melyeket táblákkal is megjelöltek. Felfedezésüket az év bármely évszakában ajánlják gyalogosan vagy kerékpárral. Kiindulópontként a könyvtár előtti Értéktérképet kereshetik fel, bővebb információért pedig a hajdusamson.hu oldalon található Értéktár menüpontot.