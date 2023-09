Az elmúlt időszakban több alkalommal is azt kommunikálták a Civil Fórum Debrecen képviselői, hogy húszezer vendégmunkás betelepítését és foglalkoztatását tervezi a kormánypárti városvezetés. A Civil Fórum hazugságokkal riogatja a debrecenieket címmel tartott szeptember 1-én sajtótájékoztatót Papp Viktor, a Fidesz-KDNP debreceni frakcióvezetője.

– Napok óta 20 ezer kínai vendégmunkással riogatják és félemlítik meg a debrecenieket egyes ellenzéki civilszervezetek, kifejezetten a Civil Fórum Debrecen. Erre szeretnénk most reagálni és bemutatni a valós tényeket – kezdte a sajtótájékoztatót a frakcióvezető. Felidézte, 2001-ben az MSZP képviselői valótlanul azt állították, hogy az Orbán-Nastese megállapodás lehetővé teszi, hogy 23 millió román munkavállaló érkezzen Magyarországra. – Tehát volt már erre példa. A Civil Fórum ezt a baloldali hagyományt eleveníti fel, amikor azt állítja, hogy 20 ezer kínai vendégmunkás érkezik Debrecenbe – mutatott rá.

Papp Viktor hangsúlyozta, 2014 óta Debrecen gazdasági fejlődése töretlen, az ország legdinamikusabban fejlődő városa, ahol a gazdasági és jóléti fejlesztéseknek köszönhetően immár 16 ezer új munkahely jött létre, mely szám 2025-re a becslések alapján elérheti a húszezret is.

– Ezt a számot használja az a határozat is, amelyet a Civil Fórum képviselői szándékosan félremagyaráznak. Ez az újonnan épülő munkahelyek száma, melyek egy része már be is van töltve – mutatott rá. Hozzátette: a kormányhatározat szól továbbá arról is, hogy ennek a 20 ezer álláshelynek legfeljebb 10-15 százalékát tölthetik fel a munkáltatók vendégmunkásokkal, de csak akkor, ha a meghirdetett álláshelyekre nem találnak magyar munkavállalót. Tehát elsődlegesen magyar munkaerővel kell dolgoztassanak a cégek.

A BMW-beruházással kapcsolatban sem volt igazuk

– Ezt a riogatást megszoktuk már, hiszen nem először fordul elő, hogy politikai haszonszerzés céljából az idegengyűlölethez fordul a Civil Fórum: tették ezt akkor is, amikor a BMW-beruházás kapcsán többezer vendégmunkással riogatták a debrecenieket. Természetesen akkor is csalódniuk kellett, hiszen a BMW-beruházásán 80 százalékban magyar cégek dolgoznak, magyar munkaerővel – idézte fel Papp Viktor. Beszélt arról is, hogy a debreceni ellenzék a konstruktivitását is teljesen elvesztette, ugyanis nem támogatnak semmilyen fejlesztést, sem az utak építését, sem a véderdősítést, sem más olyan kezdeményezést, amely a lakosok érdekeit szolgálja. Példaként hozta a csütörtöki közgyűlés egyik napirendjének tárgyalását, amely többek között arról szólt, hogy a Déli Gazdasági Övezetben megháromszorozzák a véderdősítésre szánt területet. Ezt sem támogatta az ellenzék. – Ugyanígy nem támogatták a KKV Park II. és III. ütemének szabályozását sem, amellyel helyi, magyar kis- és középvállalkozásokat segítjük és támogatjuk azzal, hogy olyan infrastrukturális körülmények között tudnak működni, mint a nagyvállalatok – tette hozzá.

– Az igazság az, hogy a saját politikai haszonszerzésük érdekében a debreceniek kudarcában érdekeltek. A Fidesz-KDNP a debreceniekkel közösen immár 25 éve a város fejlődése érdekében dolgozik. Megvédjük a várost azoktól a támadásoktól, amelyek a debreceni fejlesztések, a gazdaság és a politika irányába érkeznek – emelte ki zárásul a frakcióvezető.