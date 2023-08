A korábbi évekhez hasonlóan idén is több debreceni vállalat csatlakozott Debreceni Karitatív Testület akciójához – hangzott el a csütörtökön, a gyűjtés indulásáról szóló sajtótájékoztatón.

Idén az Ördögpapír a Gyermekekért Alapítvány támogatásával az Ördög-Papír Kft. három debreceni üzletének helyszínén, nyitvatartási időben, illetve a Kishatár úti bevásárlóközpont üzletsorán várják az adományokat augusztus 3-tól egészen augusztus 27-ig. A gyűjtőpontokon szívesen fogadnak füzeteket, ceruzákat, radírt, golyóstollat, vonalzót, szögmérőt, körzőt és más tanszereket, valamint használt, de jó állapotban lévő iskolatáskákat, tolltartót, tornazsákot és olyan higiéniai termékeket, amelyekre az általános iskola alsó tagozatában szükség van.

Elhangzott az is, 2021-ben közel 500 csomagot sikerült összeállítani, míg 2022-ben 570 tanszercsomagot adtak át, melyeknek értéke csomagonként közel 5 ezer forint volt, továbbá a nyári gyerekfelügyeletben részt vevő mintegy 300 diák is részesült egy-egy közel 2 ezer forint értékű csomagban. Mindezek összértéke közel 3,5 millió forint volt.

Mindenféle írószert várnak

Forrás: Kiss Annamarie

Cél: minél több tanszercsomagot tudjanak kiosztani

Széles Diána alpolgármester az eseményen elmondta, a mostani nehéz gazdasági helyzetben még jobban megterheli a családok kasszáját az iskolakezdés, főleg ott, ahol az adott szülő egyedül neveli a gyermekét, de ott is, ahol több gyermek is van. – A nyár végéhez közeledve a szülők már elkezdenek azon gondolkodni, mindjárt itt az iskola, egy hónap múlva becsengetnek, s be kell szerezni a tanszereket. Nagyon sok olyan család van azonban, melyeknek szüksége van a segítségre.

Szükség van arra, hogy a Debreceni Karitatív Testület cégek, magánszemélyek, sportegyesületek támogatásával a Debrecen, mint gondoskodó város gondolat jegyében minél több tanszercsomagot tudjon kiosztani a rászoruló gyermekeknek

– hangsúlyozta.

Ördög Richárd (balról), Széles Diána és Törő András számoltak be a részletekről

Forrás: Kiss Annamarie

Széles Diána hozzátette, a debreceni önkormányzat évek óta segítséget nyújt a rászoruló családoknak az iskolakezdés költségeihez.

Önkormányzatunk a költségvetése terhére iskolakezdési támogatást állapít meg annak a debreceni bejelentett lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 67 ezer 300 forintot, gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetében a havi 89 ezer 200 forintot, feltéve, ha a család legalább egy nappali oktatásban részt vevő gyermeket nevel. A támogatás összege gyermekenként 9 ezer 600 forint

– mondta.

Minél több csomagot szeretnének megtölteni

Forrás: Kiss Annamarie

Elkel minden segítség

Törő András, a Debreceni Karitatív Testület elnöke kiemelte, arra biztat mindenkit, ha van lehetősége akármilyen aprósággal hozzájárulni a gyűjtéshez, akkor segítse a debreceni családokat.

Hiszem azt, hogy a szeretetből hozott cselekedeteink mindig megtermik a gyümölcseiket – tette hozzá.

Ördög Richárd, az Ördögpapír a Gyermekekért Alapítvány titkára úgy fogalmazott, több éve állnak kapcsolatban a Debreceni Karitatív Testülettel, sőt, tagjai is annak, így természetes számukra, hogy egy ilyen kezdeményezésnél is melléjük állnak, segítik őket.