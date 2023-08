Egyedülálló akciót indít a Szerencsejáték Zrt. az OTP Bank együttműködésével augusztus 28-ától: Visszatér a lakásnyeremény. Az elmúlt évtized egyik legnagyobb értékű hazai tárgynyereményét, egy több mint 100 millió forint értékű penthouse-jellegű lakást nyerhet egy szerencsés Játékoskártya birtokos. A kiemelkedő nyereménnyel kívánja megünnepelni a nemzeti lottótársaság, hogy immáron 1 millió játékos igényelte a Játékoskártya szolgáltatást a lottózókban, tájékoztatott a Szerencsejáték Zrt. a Haonhoz eljuttatott közleményében.

Mint írják, a két TOP10-es árbevételt generáló vállalat története a múltban összefonódott: 1950-től negyven éven keresztül az Országos Takarékpénztár (OTP) keretei között működött a Sportfogadási és Lottóigazgatóság, amelyből 1991-ben jött létre az önálló, állami tulajdonú részvénytársaság, a Szerencsejáték Rt. A mostani nyereményjáték tárgya, a lakásnyeremény is ebből az időszakból származik, ugyanis 1957-től egészen a hetvenes évek közepéig a tárgynyeremény-sorsolás legértékesebb tételei az ingatlanok voltak.

Ebben az időszakban 505 lakás, 224 családi ház és üdülő talált gazdára az Ötöslottó játékosai között, akik 3 forint 30 filléres szelvényükkel lettek öröklakás tulajdonosai. Az utolsó Lottóotthon sorsolást 1973. december 3-án tartották a Népstadion egyik termében.

Penthouse-jellegű lakást kap a nyertes

Ötven év után a Szerencsejáték Zrt. az OTP Bank együttműködésével visszahozza a lakásnyereményt, amit a nemzeti lottótársaság a Játékoskártya elnevezésű hűségprogramjában résztvevő játékosai számára tesz elérhetővé. A penthouse-jellegű lakást Magyarország egyik legmegbízhatóbb ingatlanfejlesztője, az OTP Ingatlan Zrt. építteti. A 6 éve indult Játékoskártya – amelynek igénylése mostanra országosan már 4300 értékesítési ponton, valamint már online is lehetséges – számos kényelmi és biztonsági funkciót nyújt a fogadók részére, és támogatást ad a túlzásba vitt mértékű szerencsejáték elkerülésében is, hogy a szerencsejáték valóban játék maradjon

– közölte a társaság. A Szerencsjáték Zrt. válaszában kifejtette, a Játékoskártyával hosszú távon tervez a nemzeti lottótársaság. A meglévő funkciók továbbfejlesztésével, valamint újak bevezetésével hazánk egyik legnagyobb hűségprogramját kívánja felépíteni az elkövetkezendő két évben. Mindezzel párhuzamosan elindították egy új, a nemzetközi trendeket és a játékosok igényeit is magába foglaló applikáció fejlesztését is. A regisztrációval rendelkező játékosbázis növelése egyben támogatja a Szerencsejáték Zrt. felelős játékszervezési törekvéseit is.

Sokan rendelkeznek Játékoskártyával

A napokban felkerestünk néhány debreceni lottózót, ahol azt tapasztaltuk, sokan örülnek a hatalmas tárgynyereménynek. A megkérdezett játékosok csaknem 80 százaléka rendelkezik Játékoskártyával, ugyanis elmondásuk szerint minden hónapban lehet nyerni valamit vele, továbbá a kártyával számos akcióban is részt vehetnek. Így legtöbbjüknek nem is volt kérdés már évekkel korábban sem, hogy igényeljék-e a kártyát. Barna Károlyné rendszeresen lottózik, már akkor is játszott, amikor Debrecenben még csak egy lottózó volt, ami egyébként 1950-es évek végén a Csapó utca sarkán. Igaz, annak a helyén már egy pizzériázó van, de a megkérdezettek legtöbbjének igencsak sok emlékük van róla.

Emlékszem, igazán nagy helyiség volt, mindenki odajárt, sokan csak azért is felkeresték a Csapó utcai lottózót, hogy beszélgessenek a többi vendéggel. Akkoriban még dohányozni is lehetett az épületben, szinte vágni lehetett a füstöt

– fogalmazott kacagva az egyik játékos.

Hatalmas segítség egy lakás

Polgár Zsoltnak egy éve van Játékoskártyája, meglepte a mostani nagy tárgynyeremény, és természetesen nagyon örül neki. Elmondása szerint nem mindennapi nyereményről van szó, a nyertesnek az egész életét megváltoztathatja egy nagy értékű saját penthouse lakás. – A mai világban hatalmas segítség, ha valaki „csak úgy” kap egy lakást. Igazán szerencsésnek mondhatja magát az, aki végül gazdagabb lesz egy budapesti ingatlannal – hangsúlyozta.

Két éve a Metropol megírta, a „kis lutri” nevű lottó első sorsolását 1770. szeptember 2-án tartották Magyarországon. Hazánkban a hazafias polgárság a gyűlölt osztrákok kezelésében levő lottójátékot bojkottálta. A mai lottó 1957-ben született meg az Országos Takarékpénztár szervezésében. Az első húzást 1957. március 7-én tartották. Az első nyerőszámok: 16, 61, 71, 77, 89. voltak. A lottósorsjegy 1957 és 1968 között 3 forint 30 fillérbe került. Manapság a játékosok hétről hétre átlagosan összesen mintegy 2,5 millió lottószelvényt adnak fel.

Pénznyeremények mellett elkezdtek tárgynyereményeket is sorsolni, például autót vagy hangszert, de a legnagyobb értékű nyereménynek a teljesen berendezett öröklakások számítottak, ezekben a berendezés és felszerelés értéke gyakran egyenértékű volt a lakáséval. Eleinte a különböző helyeken kiválasztott és megvásárolt lakások keltek el, az 1960-as évektől már komplett, erre a célra szánt lottóházakat húztak fel. A havi ingatlansorsolásokat 1957-től egészen 1978-ig tartották. Fortuna segítségével havonta 1-3 lakás talált gazdára. Az első tárgynyeremény-sorsolást 1957. április 5-én tartották, az utolsót 1991-ben.

Ez idő alatt több mint negyedmillió nyereménytárgy talált gazdára, összesen 599 gépkocsi, 505 öröklakás, 224 üdülő (családi ház). A legtermékenyebb év 1958 volt, ekkor 60 lakást osztottak ki. Az első 2 szoba hallos lakást a Mártírok úti házban (ma Margit körút) a 808 646-os sorszámú szelvény tulajdonosa nyerte. Az első tárgy főnyeremény egy Wartburg volt, amelyet egy 13 éves kunszentmártoni kisfiú, Molnár Tibor nyert

– olvasható a Metropol cikkében, kiemelve: az utolsónak kisorsolt lottóotthon egy azonnal költözhető, új építésű, Mátyás-templomra néző, 1. emeleti lakás volt.