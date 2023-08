Valódi sikertörténet lapul a külhoni értékek hazai népszerűsítéséért dolgozó debreceni Partium Ház költözése mögött, ennek részleteiről Stanik Istvánnal beszélgettünk. Elmondta: három év alatt – annak ellenére, hogy ez időből másfél évet mégiscsak elvett a koronavírus-járvány – kinőtték a Burgundia utcai helyüket. – Az a kiállítótér mintegy harminc ember befogadását tette lehetővé, de a rendezvényeink, melyek inkább összművészeti rendezvények, népszerűvé váltak, és jellemzően 60-70 látogatóval kellett számolnunk. Ahányan helyet foglaltak, még legalább annyian álltak is az eseményeinken.

Mivel a rendezvényeink jellemzően koccintással érnek véget, gondolhatják, hogy nem volt kényelmes ilyen körülmények között, így egyre inkább megfogalmazódott az igény egy új helyre

– avatott be a költözés hátterébe a vezető.

Fröccs a galérián vagy a teraszon?

Örömmel vezetett körbe a már majdnem teljesen elkészült térben, melyen, mint mondta, két hónapja keményen dolgoznak. Kiderült, akadtak járókelők, akik kiszúrták az előkészületeket, és többen be is tértek a Piac utcai ingatlanba, hogy kiderítsék, mi van ott készülőben.

Ez a helyszín már csaknem száz látogatót befogad majd, tágas és világos, éppen tökéletes kiállítások szervezéséhez, melyek a földszinten kapnak majd helyet az elképzelések szerint.

A galérián lesz a borház; ottjártunkkor láthattuk, hogy szinte valamennyi polcon megtalálták a helyüket a különleges nedűk, de azért még van mit tenni itt is. A borház is sokkal több befogadó előtt nyílik immár meg, eddig mintegy tíz embert tudtak kiszolgálni, a galérián azonban 25-en is leülhetnek. Stanik István megmutatta, hogy a történelmi Magyarország 22 borvidékére emlékeznek majd itt, a galéria falát ugyanis körbe egy-egy borvidékről készült akvarell festmény fogja díszíteni.

Itt fent van televízió is, itt lehet majd akár meccset is nézni borozás közben. Valódi közösségi tér

– osztotta meg büszkén, hozzátéve, az utcán is lesz majd lehetőség elkortyolni egy-egy pohárka bort, hiszen a tervek szerint kint teraszt alakítanak ki a kiállítótér utcafronti ablakaival párhuzamosan.