A falunapot zenés ébresztővel indították, több mint kétszázan vonultak végig a falu utcáin, köztük veterán járművek, lovasok, néptáncosok és mazsorettek. A délután is igazán különleges és látványos programokat kínált és kínál még vasárnap éjjel kettőig a látogatóknak. Minderről már Bokács Ferenc főszervezővel beszélgettünk. – Lesz motoros bemutató, akrobatikus kosárlabdashow, és a helyi csoportok is gálaműsort adnak a délután folyamán – ismertette.

A kora délutáni órákban a Debreceni Virágkarneválra érkező olasz zászlóforgatók is ellátogattak Nagyhegyesre. A falunapot az Apostol zenekar élő koncertje után utcabál zárja majd. Az esemény szervezői legalább ezer látogatóval számolnak.

BBI