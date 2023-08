A hagyományokhoz hűen az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület tagjai idén is közös beszélgetésen vitatta meg Hajdúnánáson a nyugdíjasokat is érintő legfontosabb témákat. Szólláth Tibor, a város polgármestere kívánja, hogy a közösség tagjai őrizzék meg továbbra is lendületességüket, vállaljanak tevékenyen részt a település életében – olvasható Szólláth Tibor Facebook-posztjában.