A következő tanévben is elindítja képzési programjait a Mathias Corvinus Collegium (MCC). A képzések zászlóshajójára, az egyetemi program Junior-képzésére még várják a jelentkezőket. A követelményekről és a lehetőségekről Bognár István képviselet-vezetőt kérdeztük.

– Ez a képzés a végzős középiskolásokat érinti, amelynek még nyitva áll a felvételi időszaka, ebbe most tudnak még bekapcsolódni a hallgatók. A programok pedig a tanévvel egyidőben indulnak – ismertette a debreceni képzési központ vezetője. Az őszi félévre egy külön regisztrációs felületen kell a jelentkezőknek a szükséges adataikat megadni, továbbá választaniuk kell egy tételmondatot, ami mellett vagy az ellen kell érvelniük, továbbá prezentációt kell készíteniük, illetve része még a felvételinek egy online írásbeli teszt is.

Egyik legnagyobb előnye az egyéni fejlesztés

– Kiváló lehetőségeket nyújtunk a hallgatóinknak. A képzés térítésmentes annak minden elemével, ideértve a lakhatást, a belföldi- és külföldi tanulmányutakat, a nyelvtanulást négyféle nyelven és a különböző képzési, kulturális programokon való részvételt – sorolta a junior képzés előnyeit Bognár István. Hozzátette: a legnagyobb előnye a programnak, s magának az MCC-nek is, hogy olyan közösségbe kerülhetne be a hallgató, ahol hozzá hasonló tehetséges és céltudatos kortársaival ismerkedhet meg. Ez egy olyan közösség, amelynek tagjai többet akarnak elérni az életben, mint az átlag, s ezért hajlandóak megdolgozni. Az egyetemi képzésük mellett még további kurzusokon, képzéseken, programokon vesznek részt.

Bognár István

Forrás: Napló-archív

– Az egyetemi képzéssel összehasonlítva ennek egyik pozitívuma, hogy kiscsoportos foglalkozásokon vehetnek részt a hallgatók. Az egyéni mentorálásuk, foglalkoztatásuk sokkal hatékonyabban történik, mint mondjuk egy 100 fős előadás alkalmával. Emellett pedig sokkal szélesebb lehetőségeket kínálunk nemzetközi egyetemi ösztöndíjakra – emelte ki. Hozzátette: vannak természetesen olyan programelemek, előadások, amelyek nyitottak más, nem MCC-s hallgatók részére, de vannak például olyan előadók, akikkel csak a képzésben résztvevők tudnak konzultálni egy személyes oktatás keretei között.

Nincs lehetetlen célkitűzés

– Azt szoktuk mondani, örülnénk, ha a következő államfő, miniszterelnök vagy Nobel-díjas MCC-s lenne. Bízunk benne, hogy ezeket vagy ezekhez hasonló célokat el fogják érni hallgatóink. Az irány és a gyakorlat azt mutatja, hogy mindez nem egy utópisztikus elképzelés. Az MCC korábbi főigazgatója most a Budapesti Corvinus Egyetem rektora, mint legfiatalabb egyetemi tanár Magyarországon. Ez egy olyan életút, amit bárki bejárhat – illusztrálta a távlati lehetőségeket Bognár István. A debreceni hallgatók az elmúlt két év folyamán számtalan nemzetközi egyetemi képzésre felvételiztek sikeresen. Az egyik közgazdász hallgatójuk például a The London School of Economics and Political Science-en töltött el két hetet. – Számtalan olyan lehetőség van, ami kvázi egy hozzáadott értéket tesz az ő tudásukhoz, gyakorlati értelembe helyezi el azt a tudást a fejükben, amit megszereznek a Debreceni Egyetem valamelyik kiváló képzésén. Ezért is szoktuk mondani a középiskolás hallgatóinknak, hogy nem kell ahhoz Budapestre menniük, hogy valami nagyot érjenek el – tette hozzá.

– Az elmúlt két évben sokat dolgoztunk, hogy a város és a vármegye oktatási ökoszisztémájával szoros kapcsolatot építsünk ki, már csak azért is, hogy az MCC nyújtotta lehetőségek minél inkább hozzáférhetőek legyenek a tehetséges diákok számára. Úgy gondolom, kiváló kapcsolatot ápolunk, mind az egyetemmel, mind a közoktatási- és köznevelési intézményekkel, de a leginkább szembetűnő visszajelzés számunkra az, hogy folyamatosan többszörös túljelentkezés van a képzéseinkre – fogalmazta meg a képzéseikkel kapcsolatos visszajelzésekről.

Bognár Istvántól megtudtuk, jelenleg is zajlik a következő félév tervezése. Több mint 300-an vesznek részt a képzési programokban, ebből az egyetemi képzések résztvevői körülbelül 80-an lesznek szeptembertől, s közülük mintegy 50-en laknak majd a kollégiumban. – Az évek alatt nagyon jó kollégiumi légkör alakult ki. Az első évben például szűk 15-en kezdték meg a tanulmányaikat, s azoknak is csak egy része volt kollégista. A mostani létszám ahhoz képest egy óriási ugrás, ami igen aktívvá és intenzívvé tette a kollégiumi légkört – tette hozzá.