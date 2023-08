Épül-szépül a földesi polgármesteri hivatal épülete, jelenleg is állványokon dolgoznak a munkások a tervezett felújításon, ezt a Haon fotóriportere lencsevégre is kapta. A munkálatok egy ideje már megkezdődtek, a település honlapján hetekkel ezelőtt bejelentették, hogy a hivatal épületén folytatott felújítási munkálatok miatt július közepe óta a Mozi utca 3. szám alatti ingatlanban fogadják az ügyfeleket. Ugyanakkor azt érdemes tudni, hogy a hivatali dolgozók egy része továbbra is a hivatal épületében folytatja a tevékenységét, a személyes ügyintézéshez viszont telefonon (06 20 455 6775) kell időpontot egyeztetni.