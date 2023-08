Koltay Péter autógyűjtő nem először nyilatkozik a Haonnak, tavaly januárban már megosztotta velünk terveit. Legutóbb arról kérdeztük, hogyan került hozzá a régi csuklós Ikarus 280-as, ami évekig a debreceni Kenézy Gyula-kórház udvarán állt.

Az egészségügyi szűrőbusz 1987-ben készült, csaknem tíz évig arra használták, amire kifejlesztették: egyszerű buszként funkcionált. Idővel, 1996-ban leselejtezték, ekkor vásárolta meg a debreceni Kenézy Gyula-kórház, onnantól pedig az egészségügyi dolgozók munkáját segítette egészen 2013-ig. Később a debreceni kötődésű Taskó Rodrigó tulajdona volt, aki 2021-ben megvált a retró csodától, hogy az egy jó barátja, Koltay Péter gyűjteményében találjon otthonra.

A várpalotai gyűjtő valamivel több mint három éve elhatározta, vásárol magának három autót, ám olyannyira elkezdték érdekelni a régi szépségek, hogy ez a szám már 2022 elején 500-ra duzzadt. Mint ahogyan azt korábban elmondta portálunknak, szeretne megnyitni egy szabadtéri múzeumot, ahol a gyűjteménye mindenki számára megcsodálható lesz. Ez azonban 2022 tavaszán nem történt meg, ahogyan az tervben volt, de az álom most végre megvalósul: augusztus 19-én megnyitja kapuit a 36 hektáros KpST park.

Élményvezetésre is nyílik lehetőség

– Megmutatom az elmúlt évtizedek autóit, elsősorban magyar viszonylatban, azokat, amik a ’70-es, ’80-as évek utcaképét meghatározták – fogalmazott Koltay Péter. – Igaz, hobbinak indult, de később rájöttem, meg kell mutatnom az embereknek. Nagyon színes a felhozatal, ami sokkal többre hivatott annál, hogy elzárt területen porosodjanak.

Mindenemet elköltöttem erre, de nem bánom, sőt, hiszen ennek szenteltem az életemet, 0-24-ben ezzel foglalkozom. A járgányok autentikus külleme megmaradt, azonban mindegyik üzemképes, így a látogatók egyes járműveket nemcsak megcsodálhatnak, de ki is próbálhatják azokat, hogy teljes legyen az élmény

– mondta.

A Poclain TY2P kotrógép a gyűjteményből

Forrás: Koltay Péter-Archív

A KpST park megálmodója kiemelte, gyűjteményében a régi csuklós Ikarus 280-as mellett más járművet is Debrecenből szereztek be, ide sorolta a Csepel tankert, és a Poclain TY2P kotrógépet, valamint a debreceni reptérről két utaslépcső is színesíti a felhozatalt.

Egy olyan parkot hoztunk létre, ami visszahozza a régi emlékeket, mentalitást. A látogatók egy egész napot eltölthetnek a területen, hogy teljesen átszellemülhessenek

– emelte ki. Hozzáfűzte, leírhatatlan érzés számára, amikor az embernek mernek újra gyerekek lenni. Célja, aki ellátogat a parkba, az maximálisan elégedetten távozzon.

Az augusztus 19-ei nyitást követően több hasonló nyílt napot szerveznek majd, lesz olyan is, amikor a családok, vagy a mozgáskorlátozottak kerülnek előtérbe, hogy bárki, aki az élmény részese szeretne lenni, annak lehetősége legyen bejárni a parkot.