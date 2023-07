Elkezdődött Hajdúböszörményben, a Bél Mátyás utcán az útalap készítése július közepén, és várhatóan augusztus közepére be is fejeződik. Ez önmagában mindenképpen örvendetes hír, hiszen a mentő, a kukásautó, a rendőrség és az ottani lakosok a saját autóikkal biztonságosabban, tisztább körülmények között közlekedhetnek. Vannak azonban olyan Bél Mátyás utcabeliek, akik ugyan egyetértenek a városvezetés törekvésével, hogy utcájukban javítani kell a közlekedés feltételeit, a kivitelezés módját azonban – a Cívishírhez eljuttatott információk alapján – kifogásolják. Pontosan mit is?

Leginkább azt, hogy nem készítenek úttükröt az útalapnak, ezért a zúzott kövön közlekedő teherautók igen rövid idő alatt szétnyomják, használhatatlanná teszik azt. Az sem tetszik néhány embernek, hogy az útalap magasabb lesz a járdánál, ezért a víz a gyalogjárón gyűlik majd össze, mi több, befolyhat a portákra is.

– Ha már csinálják, miért nem csinálják rendesen? – kérdezik. Mi is ezt kérdeztük Mező Barnától, a városfejlesztési és városüzemeltetési osztály vezetőjétől. Válaszát a szakember az 1990-es évek legelején, a Bél Mátyás utca lakosai által már akkor megfogalmazott kéréssel kezdi: „legyen szilárd burkolata az egyébként vizenyős, gyakran sáros utcájuknak”. 2023-ra aztán összeállt minden ahhoz, hogy a hajdúböszörményi önkormányzat saját forrásból legalább az útalapot meg tudja építeni. Két héttel ezelőtt kicövekelték a nyomvonalat, a földgyalu is rendelkezésre áll, sőt a közmunkaprogramban elkészült a megfelelő mennyiségű zúzott kő is.

Július 24-én reggel kezdték volna a földmunkákat, csakhogy azt a lakossági tiltakozás megakadályozta.

A tiltakozás amiatt volt, hogy a földúton meglévő gödröket az ottélők szerint nem földdel, hanem kővel kellene feltölteni, továbbá ismét szóvá tették, hogy ha nincs úttükör, azaz alapja az útalapnak, akkor azt egyáltalán minek elkészíteni. Ha az nincs, akkor felesleges bármit is tenni az úttal, mert a zúzottkő-alapot hamar széthordják, a földbe tapossák a járművek, emiatt a személykocsik futóműve sérülhet a még egyenetlenebb úton. Július 24-én tehát nem dolgoztak az útépítők, 25-én az eső miatt nem tettek semmit, a munkálatok 26-án kezdődtek el – a terveknek megfelelően. – Az útalap körülbelül két hét alatt készül el. A korábbinál mindenképpen jobb közlekedési feltételek lesznek a Bél Mátyás utcában. Az útalapot úgy csináljuk meg, hogy az az utca déli, házakkal be nem épített része felé lejtsen, oda folyjon le a víz. Mivel az utca 14-15 méter széles, az útalap a házaktól legalább 4-6 méterre lesz, már csak emiatt sem folyhat be a telkekre a víz – válaszolta a kérdésünkre Mező Barna, hozzáfűzve, tudja, a végleges megoldás az aszfaltburkolatú út lenne. Erre azonban a városnak most nincs pénze.