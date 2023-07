Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere Papp László debreceni polgármesterrel egyeztetett hétfőn a vendégmunkások elhelyezéséről – tudatta Czeglédi Gyula Facebook-oldalán.

Kiemelte, a találkozó célja az volt, hogy tisztázzák, rövid és hosszútávon mire lehet számítani a térségbe érkező vendégmunkásokkal kapcsolatban. Debrecen elsősorban az iparterületein biztosítja a kivitelezők számára a területet, ahol ideiglenes munkásszálásokat alakíthatnak ki azért, hogy a külföldi munkavállalók ne terheljék Debrecen lakott területét és az agglomerációnak se jelentsen ez problémát.

– A Hajdúszoboszlón kialakult helyzetet ismertetve megkértem Papp László polgármester urat arra, hogy a kivitelező cégek felé jelezze Hajdúszoboszló kérését, miszerint ne a mi városunkba keressék a vendégmunkások elszállásolásának lehetőségét. A jövőben rendszeresen információt cserélünk ezekről a folyamatokról. Továbbra is várjuk az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hivatalos tájékoztatását a hajdúszoboszlói lakhellyel bejelentett és a benyújtott hajdúszoboszlói elhelyezési kérelmekről a vendégmunkások vonatkozásában – írta.

Hozzátette, a megbeszélés végéhez érve megtekintették az egyik BMW gyárat építő cég használatbavétel előtt álló, építőmunkások számára létesített konténerházait. Az építkezési folyamatban körülbelül 800 fő vesz részt ettől a cégtől, amelyből ezen a helyszínen 440 főt szállásolnak el. A fennmaradó közel 400 ember azonban magyar vagy román munkavállalóból áll, akik naponta ingáznak az otthonuk és a munkahelyük között.

– A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal szakmai vezetése továbbra is dolgozik azon, hogy a tárgyaló asztal mellett elért eredményeken túl más eszközöket is alkalmazzunk a vendégmunkások hajdúszoboszlói elszállásolásának korlátozására. Kérem, továbbra is bízzanak bennünk, nekünk továbbra is Hajdúszoboszló és a szoboszlói emberek a legfontosabbak – zárta a polgármester.