Lézervágás, üzemlátogatás és betekintés a konyhaművészet rejtelmeibe – dén is számos módon ismerkedhetnek a szakmákkal a gyerekek a Debreceni Szakképzési Centrum nyári táboraiban. A Digitális Közösségi Alkotóműhelyben tematikus, interaktív programok szórakoztatják a gyerekeket, Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolában pedig a tankonyhát és a pincérkabinetet ezúttal kiskukták foglalták el pár nap erejéig.

A Debreceni Szakképzési Centrum hitvallása, hogy a pályaorientációt nem lehet elég korán kezdeni, a gyerekeknek minél fiatalabb korban élményeket kell biztosítani a szakképzéssel kapcsolatosan, a Digitális Közösségi Alkotóműhely pedig teret tud biztosítani a fiatalok számára a modern technológiával való találkozásra. A 10-14 éves fiatalok fogékonyak a digitális világra, és ügyesen kezelik a szoftvereket is, amelyeket egyes feladatok megoldására kell használniuk. Gyöngyné Czene Ágnes, a DKA műhelymestere szerint a gyerekek a tábor alatt megtanulják tudatosan használni az internetet, lelkesek, ügyesek, érdeklődőek – tudatta közlésében a centrum.

Forrás: DSZC Kancellária

Június végén és július elején volt az idei első két tábor, az „Álmaim otthona 3D nyomtatással” tábor és a „Szuperhősök – Digitális történetmesélés” tábor. Az előbbinek most zajlik a második felvonása (július 17-21.), új csapattal, ezeket követi majd augusztusban a „Debrecen, az élhető város” tábor (augusztus 14-18). A programsorozat során a feladatok megoldásában lépésről lépésre haladnak, az éppen aktuális tematikához igazodva, hogy kicsik és nagyon egyformán élvezhessék azokat.

A DKA mellett a Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolában is foglalkoztatja a kicsiket a nyáron, hogy hasznosan töltsék a szünidőt. Középiskolások helyett ezúttal gyerekek vették át az uralmat tankonyhában és a pincérkabinetben. Ennek a tábornak is, csakúgy, mint a Digitális Közösségi Alkotóműhely programjának, az a célja, hogy a gyerekek megismerjék a szakmákat, a keriben a turizmus és vendéglátás ágazatba kóstolhatnak bele. Két turnusban valósulnak meg a napközis táborok, az egyik június elején volt, a másik pedig éppen most zajlik (június 17-21.), ez nagy segítség a szülők számára, főleg, hogy akárcsak a DKA tábora, ez is ingyenes.

Forrás: DSZC Kancellária

A tábornak nevelőszándéka is van, a gyerekeket az oktatók egészséges táplálkozásra és egy egészségesebb életmód kialakítására is sarkallnak, de az ételpazarlásról is igyekeznek leszoktatni a kicsiket. A hét lezárásaként pedig Makai Mária, az intézmény igazgatója kiskuktákká avatja a gyerekeket, ünnepélyes módon kard helyett, fakanállal történik a ceremónia. Az igazgató örömét fejezte ki, hogy megvalósulhatott a nyári táboroztatás a kereskedelmiben, úgy véli, jó csapat kovácsolódik az iskolában, oktatók és tanulók is segítik a mindennapokat, és beavatják a fiatal növendékeket a konyhaművészet fortélyaiba, amelynek reméli hosszútávú célja is megvalósul, és a kiskuktákból később DSZC-s diákok lesznek.